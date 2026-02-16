Символ дитинства. Як Chupa Chups стали улюбленими цукерками і до чого тут Сальвадор Далі

Діти відразу полюбили ці солодощі за їх фруктовий смак

Смачна карамельна паличці, з жувальною гумкою всередині, стала для поколоління українців 1990-х років символом дитинства. Цукеркам Chupa Chups вже майже 100 років, але вони й досі не втрачають популярності у дітлахів.

Вони стали одними з перших західних солодощів, які з'явились в Україні після розпаду СРСР. "Телеграф" розповість детальніше про історію цих ласощів.

Історія появи цукерок

Засновник компанії Енріке Бернат кондитер в третьому поколінні. Він влаштувався на фабрику Granja Asturias, яка виготовляла солодощі з варення яблук та інших фруктів. На той час компанія виробляла понад 200 видів спродукції, яка користувалась посереднім попитом і нічим не вирізнялась на ринку. Це були переважно звичайні льодяники на основі яблучного сиропу.

Але, отримавши контроль над компанією у 1958 році, Бернатт прагнув створити ексклюзивний продукт, який відразу всім запам'ятається. Для цього він найняв маркетологів, щоб провести дослідження ринку. Зазначимо, що у 1950-х роках ця галузь тільки тільки зароджувалась і була рідкісним явищем для того часу.

Енріке Бернат. Фото El Mundo

Дослідження з’ясували, що основними споживачами цукерок, які виробляла компанія, є діти до 16 років, а основними покупцями — їхні батьки. Енріке зрозумів, що працювати потрібно одночасно на дві аудиторії — і на дітей, які просять батьків купити їм солодощі, і на самих батьків, які дають гроші і, відповідно, є джерелом доходу компанії.

У процесі дослідження також виявилася цікава проблема. Льодяник розсмоктується повільно, і маленьким дітям часто цікаво подивитися, як він зменшується. Дитина дістає цукерку з рота, через що руки стають липкими й брудними. Ними малюк бруднить одяг і все навколо — очевидно, що батькам це не подобається. Виявилося, що саме через це дорослі часто уникають купівлі льодяників для дітей. Тоді Бернат зрозумів, що потрібно думати, як догодити батькам.

Ідея нового продукту

Йому спало на думку, що, для того, щоб не бруднити руки, їжу потрібно їсти столовими приборами. Бернат вирішив застосувати це правило й до льодяника. Так і народилась ідея круглих цукерок на маленькій дерев’яній виделочці.

Дитина з льодяником на паличці. Фото ілюстративне

Як назвали бренд

Над назвою Бернат довго думати не став і представив новий продукт — "Цукерку з виделкою". Цей товар швидко здобув популярність. Коли стало очевидно, що шанувальників у "Цукерки з виделкою" стає все більше, Бернат вирішив припинити виробництво всіх понад 200 видів кондитерських виробів, окрім одного — льодяника на дерев'яній паличці.

Для нього потрібна була цікава назва. Тому, Бернат звернувся у рекламне агентство. Там запропонували назву Chups (з іспанської chupar — смоктати). Рекламним слоганом стали слова Chupa Chups, що означає "Смокчи смоктульку". А рекламна кампанія супроводжувалась динамічною піснею Chupa Chupa el Chupa Chups. І слоган, і пісня виявилися настільки популярними, що люди почали називати цукерку Chupa Chups, а не просто Chups. Тому в 1961 році Бернат вирішив офіційно розширити назву.

Цукерки Chupa Chups

Нова стратегія продажів

На відміну від конкурентів, які викладали товар на полиці, Бернат розпорядився встановити в магазинах спеціальні стенди з льодяниками на рівні очей маленької дитини.

Стенд з цукерками Chupa Chups. Фото Вікіпедія

Стенд з цукерками Chupa Chups. Фото Вікіпедія

Хто придумав логотип

Наприкінці 1960-х років компанія почала виходити на міжнародний ринок. А раніше було ухвалене рішення змінити дерев’яну паличку на пластикову. Вона була безпечнішою, чистішою для дитини й набагато вигіднішою для виробника.

Також продукції був потрібен яскравий логотип. За ідеєю щодо логотипа власник компанії звернувся до знаменитого сюрреаліста Сальвадора Далі.

Сальвадор Далі є автором логотипа цукерок Chupa Chups

Ідея Далі виявилася нехитрою, але успішною — червоні літери на тлі жовтої ромашки. Кольори були обрані відповідно до іспанського прапора. Крім того, художник запропонував розмістити логотип не збоку, як це робили зазвичай, а на верхній частині цукерки. Так його можна було легко побачити, а також він не розривався, коли обгортку знімали з цукерки. З новим логотипом цукерки отримали індивідуальність і незвичність у всьому.

Варіанти логотипа цукерок Chupa Chups

Льодяники Chupa Chups з'явились в Україні на початку 1990-х років, коли незалежні імпортери почали завозити іспанські цукерки. Продукт швидко став популярним, а з червня 2002 року в країні розпочало роботу спеціалізоване підприємство "Chupa Chups Україна".

Логотип на цукерках Chupa Chups розміщений зверху

