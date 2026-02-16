Весь ваш будинок може залишитися без світла, якщо чуєте в під'їзді такий запах

Фахівці розповіли, як вчасно знайти проблему

На тлі відключень світла залишитися без електропостачання можна через кілька причин. Одна з них подає сигнал про себе — запах гарячого металу. Очевидці порівнюють його із запахом, який відчувається після роботи "болгарки" — інструменту для нарізки та шліфування металу.

Що потрібно знати:

Перш за все варто перевірити щитову будинку та автомати

Необхідно оглянути поверхові щитові

Для перевірки перегріву з’єднань можна використовувати тепловізор

Як пояснила "Телеграф" експертка з енергетики Ірина Корчак, такий запах може свідчити, що десь підгоряє проводка. Важливо ретельно обстежити будинок.

"Потрібно перевірити найперше щитову будинку (приміщення або спеціальна шафа, де розміщується обладнання для розподілу електроенергії, — ред.), автомати чи не підгоряють. А потім в коридорах, де квартири, також перевірити щитові, попідтискати контакти і подивитися уважно чи не відпав нуль", — описує кроки фахівчиня.

Експерт Святослав Павлюк наголошує, що джерело запаху може бути й інше, адже під час горіння проводки може додаватися запах горілого пластику, проте перевірити потрібно. Зробити це можна за допомогою сучасної техніки: "Було б добре взяти тепловізор і пройти подивитися по щитових на поверхах чи нема десь перегріву з'єднань".

Окремо зазначимо, що в багатоповерхових будинках, обладнаних ліфтом, варто перевірити і його справність. Подібний запах може виникати в разі проблем із гальмами та перегріву двигуна.

