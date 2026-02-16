"Сільпо" знову приємно дивує: 10 продуктів, на які діють приємні знижки до майже 50%

У "Сільпо" найбільш вигідно можна придбати шоколад та зефір

У мережі супермаркетів "Сільпо" діє акція на популярні продукти харчування, що дозволяє покупцям заощадити до 47%. Найбільші знижки пропонують на рибну продукцію.

На що варто звернути увагу покупцям, написав "Телеграф". Ми зробили список з 10 продуктів.

Серед найцікавіших пропозицій:

Форель "Премія" слабосолона, 180 г – 199 грн замість 364 грн (-45%);

Сьомга "Премія" слабосолона, 180 г – 199 грн замість 349 грн (-43%);

Молоко згущене "Первомайський МКК", 440 г – 59,90 грн замість 99 грн (-39%);

Зефір "Богуслава" з ароматом ванілі, 240 г – 44,99 грн замість 84,99 грн (-47%);

Ікра лососева "Спецпосол", 80 г – 299 грн замість 474 грн (-37%);

Шоколад молочний Millennium пористий, 85 г – 51,99 грн замість 80,49 грн (-35%);

Шоколад Milka з начинкою цілий горіх і карамель, 300 г – 159 грн замість 299 грн (-47%);

Цукерки Milka з молочного шоколаду з горіховою начинкою, 110 г – 99 грн замість 184 грн (-46%);

Вареники Білий Бик Жульєн курка з печерицями та сиром, 400 г – 69,99 грн замість 124 грн (-44%);

Торт Наполеон, 600 г – 119,40 грн замість 199 грн (-40%).

Список продуктів з приємними знижками в "Сільпо". Фото: Телеграф

