Олимпиада-2026: Украина борется за медали в суперкоманде (прямая видеотрансляция)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Украинские летающие лыжники попытаются показать свой максимум на Играх
В понедельник, 16 февраля, на Олимпиаде в Италии впервые в истории Игр разыграют медали в суперкоманде. Это современный формат командных соревнований в прыжках на лыжах с трамплина.
Что нужно знать
- На Играх впервые разыграют медали в суперкоманде
- Турнир пройдет на большом трамплине
- Зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года
На сайте "Телеграф" в прямом эфире будет доступна прямая видеотрансляция мужского турнира по прыжкам с трамплина в суперкоманде от YouTube-канала "Суспільне Спорт". Начало в 20:00 по киевскому времени.
Прямая видеотрансляция мужского турнира по прыжкам с трамплина в суперкоманде на Олимпийских играх в Италии
(Плеер с трансляцией будет доступен здесь ближе к началу соревнований)
Сборную Украины в суперкоманде представят Виталий Калиниченко и Евгений Марусяк.
Отметим, Калиниченко и Марусяк неудачно выступили на турнире по прыжкам с нормального трамплина. Украинцы не сумели преодолеть квалификацию. Также они не пробились в финал и на большом трамплине.
На Олимпиаде-2026 проходит 10-й игровой день. Украинцы борются за медали в 3 видах спорта. Сборная Украины представлена на Олимпиаде-2026 46 атлетами в 11 видах спорта. Искусственный интеллект считает, что украинцы возьмут 1-2 медали в двух видах спорта.