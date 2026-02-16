Олимпиада-2026: Украина борется за медали в суперкоманде (прямая видеотрансляция)

Украинские летающие лыжники попытаются показать свой максимум на Играх

В понедельник, 16 февраля, на Олимпиаде в Италии впервые в истории Игр разыграют медали в суперкоманде. Это современный формат командных соревнований в прыжках на лыжах с трамплина.

Что нужно знать

На Играх впервые разыграют медали в суперкоманде

Турнир пройдет на большом трамплине

Зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года

На сайте "Телеграф" в прямом эфире будет доступна прямая видеотрансляция мужского турнира по прыжкам с трамплина в суперкоманде от YouTube-канала "Суспільне Спорт". Начало в 20:00 по киевскому времени.

Прямая видеотрансляция мужского турнира по прыжкам с трамплина в суперкоманде на Олимпийских играх в Италии

Сборную Украины в суперкоманде представят Виталий Калиниченко и Евгений Марусяк.

Отметим, Калиниченко и Марусяк неудачно выступили на турнире по прыжкам с нормального трамплина. Украинцы не сумели преодолеть квалификацию. Также они не пробились в финал и на большом трамплине.

На Олимпиаде-2026 проходит 10-й игровой день. Украинцы борются за медали в 3 видах спорта. Сборная Украины представлена на Олимпиаде-2026 46 атлетами в 11 видах спорта. Искусственный интеллект считает, что украинцы возьмут 1-2 медали в двух видах спорта.