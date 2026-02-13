Суд на Олімпіаді ухвалив рішення у справі Гераскевича

Суд став на бік МОК та IBSF

У п’ятницю, 13 лютого, Спортивний арбітражний суд (CAS) озвучив своє рішення у справі українського скелетоніста Владислава Гераскевича проти Міжнародного олімпійського комітету (МОК) та Міжнародної федерації бобслею та скелетону (IBSF). Напередодні МОК дискваліфікував Гераскевича через "шолом пам’яті".

Що потрібно знати

МОК заборонив Гераскевичу змагатися у "шоломі пам’яті" та дискваліфікував українця

Українець подав позов проти МОК до CAS

CAS у прискореному режимі розглянув справу та відхилив позов українця

Зимові Олімпійські ігри відбудуться в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо з 6 по 22 лютого 2026 року

CAS відхилив позов Гераскевича, повідомляє пресслужба суду. Суд визнав "розумними та пропорційними" правила, які запропонував МОК Гераскевичу – привернути увагу до теми вбитих на війні спортсменів у мікс-зоні, пресконференціях, соціальних мережах та через носіння шолома під час тренувальних заїздів.

Нагадаємо, 9 лютого Гераскевич виступив у "шоломі пам’яті" на двох офіційних тренуваннях. На його шоломі зображені фото спортсменів, які загинули внаслідок агресії РФ, з деякими з них Владислав був знайомий особисто. У МОК заявили, що цей шолом "не відповідає керівним принципам Олімпійської хартії, які передбачають нейтральність спорядження та недопущення політичних чи інших меседжів під час змагань".

МОК заборонив Гераскевичу використовувати цей шолом, дозволивши як альтернативу чорну пов’язку. Проте вже 10 лютого Владислав порушив заборону, вийшовши на тренування у цьому ж шоломі. 11 лютого Гераскевич знову виступив на тренуванні у цьому шоломі. Після цього МОК дозволив Владиславу показати "шолом пам’яті" на офіційних прокатах, проте заборонив українцеві виступати у ньому. Скелетоніст від пропозиції відмовився, після чого його дискваліфікували. Потім МОК повернув акредитацію Гераскевичу, але заборона на участь у змаганнях була збережена.

Скелетоніст вирішив оскаржити рішення МОК і звернувся до CAS. Процес Владислава проти МОК та IBSF за швидкою процедурою пройшов вранці 13 лютого і завершився за 2,5 години.

На Олімпіаді відбувається сьомий ігровий день. Українці борються за медалі у 3 видах спорту.