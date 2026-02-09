Стрибки з трампліна на Олімпіаді-2026: українці борються за медалі (онлайн відеотрансляція)

Українські "летючі лижники" спробують показати свій максимум на турнірі

У понеділок, 9-го лютого, на Олімпійських іграх в Італії відбудеться кваліфікація та фінал зі стрибків із нормального трампліна серед чоловіків. У відборі заявлені двоє українців: Віталій Калініченко та Євген Марусяк.

Що потрібно знати

Калініченко та Марусяк представлять Україну у стрибках з трампліна

Спортсмени виконають 2 спроби у боротьбі за медалі

Зимові Олімпійські ігри відбудуться в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо з 6 по 22 лютого 2026 року

На сайті "Телеграф" буде доступна пряма відеотрансляція змагань зі стрибків із нормального трампліна за участю українців від YouTube-каналу "Суспільне спорт". Початок о 20:00 за київським часом.

На зимових Олімпійських іграх 2026 року в Мілані та Кортіні-д’Ампеццо змагання зі стрибків із трампліна (нормальний трамплін, K-95) пройдуть на комплексі "Джузеппе-Даль-Бен" у Предаццо. Висота трампліна (Hill Size) становить 106-107 метрів (HS106-107), а точка К (конструктивна точка) знаходиться на позначці 95 метрів. При перевищенні K-точки спортсмен отримує додаткові бали, при недольоті — штрафні очки.

О 19:00 за київським часом розпочнеться попередній раунд, який визначить стартовий порядок учасників. Перший та фінальний раунди стартують о 20:00 та 21:12 відповідно. Результати двох раундів підсумовуються.

9 лютого на Олімпіаді проходить третій ігровий день. Українці претендують на медалі лише в одному виді спорту.

Нагадаємо, збірна України представлена на Іграх-2026 46 атлетами у 11 видах спорту. Штучний інтелект вважає, що українці можуть взяти медалі у двох видах спорту.