Молодша на 15 років і народила трьох дітей: що відомо про дружину тренера збірної Реброва

Третю дитину Анна народила у листопаді 2025 року

Сергій Ребров — легенда українського футболу, колишній нападник київського "Динамо" та національної збірної, а нині головний тренер збірної України. Поруч із ним уже багато років — його дружина Анна Реброва, яка виховує дітей і веде власні медійні та благодійні проєкти і не перебуває у тіні чоловіка, як і обраниця Андрія Шевченка.

Що варто знати

Історія кохання Анни та Сергія Ребрових почалася з випадкового знайомства

Пара виховує трьох синів, наймолодший з яких з’явився на світ восени 2025 року

Дружина головного тренера збірної активно розвиває власний блог

Із майбутньою дружиною футболіст познайомився на березі Дніпра. Анна розповідала, що тоді він запропонував їй покататись на квадроциклах, після чого у них зав'язалися стосунки. У пари є різниця у віці — 15 років. На момент знайомства дівчині було 20 років, а Сергієві — 35.

"Я не одразу дізналася, що він – легенда українського футболу. Мені здається, що познайомилися ми не просто так. Десь за місяць чи за два до нашої зустрічі я їхала в автобусі з університету та надіслала Всесвіту запит, що я так хочу кохати та бути коханою", — зізнавалася Анна

Сергій Ребров із дружиною Анною. Фото: instagram.com/annarebrova31

Проте це не завадило їхньому коханню і вже у 2016-му пара відгуляла весілля. У тому ж році у них народився первісток Олександр, а за два роки ще один син Микита. Восени 2025 року Анна народила третього сина.

Анна Реброва із трьома синами. Фото: instagram.com/annarebrova31

Чим займається Анна Реброва

Анна активно розвиває себе у медіапросторі. Вона веде блог, де ділиться моментами сімейного життя, подорожами і просто красивими фото.

Анна Реброва. Фото: instagram.com/annarebrova31

Також Анна брала участь у благодійних ініціативах. Зокрема після початку повномасштабної війни в Україні вона підтримувала волонтерські збори та соціальні проєкти.

Анна Реброва після народження третьої дитини. Фото: instagram.com/annarebrova31

Дружина Реброва також має власний YouTube-проєкт, де бере інтерв'ю у спортсменів та їхніх дружин. Проте востаннє Анна викладала відео рік тому.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про дружину Андрія Ярмоленка. Вона не дає гучних інтерв’ю й рідко з’являється на світських заходах, але виховує трьох дітей, а також будує власну кар'єру.