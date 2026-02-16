Молодша на 15 років і народила трьох дітей: що відомо про дружину тренера збірної Реброва
Третю дитину Анна народила у листопаді 2025 року
Сергій Ребров — легенда українського футболу, колишній нападник київського "Динамо" та національної збірної, а нині головний тренер збірної України. Поруч із ним уже багато років — його дружина Анна Реброва, яка виховує дітей і веде власні медійні та благодійні проєкти і не перебуває у тіні чоловіка, як і обраниця Андрія Шевченка.
Що варто знати
- Історія кохання Анни та Сергія Ребрових почалася з випадкового знайомства
- Пара виховує трьох синів, наймолодший з яких з’явився на світ восени 2025 року
- Дружина головного тренера збірної активно розвиває власний блог
Із майбутньою дружиною футболіст познайомився на березі Дніпра. Анна розповідала, що тоді він запропонував їй покататись на квадроциклах, після чого у них зав'язалися стосунки. У пари є різниця у віці — 15 років. На момент знайомства дівчині було 20 років, а Сергієві — 35.
"Я не одразу дізналася, що він – легенда українського футболу. Мені здається, що познайомилися ми не просто так. Десь за місяць чи за два до нашої зустрічі я їхала в автобусі з університету та надіслала Всесвіту запит, що я так хочу кохати та бути коханою", — зізнавалася Анна
Проте це не завадило їхньому коханню і вже у 2016-му пара відгуляла весілля. У тому ж році у них народився первісток Олександр, а за два роки ще один син Микита. Восени 2025 року Анна народила третього сина.
Чим займається Анна Реброва
Анна активно розвиває себе у медіапросторі. Вона веде блог, де ділиться моментами сімейного життя, подорожами і просто красивими фото.
Також Анна брала участь у благодійних ініціативах. Зокрема після початку повномасштабної війни в Україні вона підтримувала волонтерські збори та соціальні проєкти.
Дружина Реброва також має власний YouTube-проєкт, де бере інтерв'ю у спортсменів та їхніх дружин. Проте востаннє Анна викладала відео рік тому.
