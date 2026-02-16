Рус

Молодша на 15 років і народила трьох дітей: що відомо про дружину тренера збірної Реброва

Наталія Дума
Сергій Ребров та його сім'я Новина оновлена 16 лютого 2026, 19:00
Сергій Ребров та його сім'я. Фото Колаж Телеграфу

Третю дитину Анна народила у листопаді 2025 року

Сергій Ребров — легенда українського футболу, колишній нападник київського "Динамо" та національної збірної, а нині головний тренер збірної України. Поруч із ним уже багато років — його дружина Анна Реброва, яка виховує дітей і веде власні медійні та благодійні проєкти і не перебуває у тіні чоловіка, як і обраниця Андрія Шевченка.

Що варто знати

  • Історія кохання Анни та Сергія Ребрових почалася з випадкового знайомства
  • Пара виховує трьох синів, наймолодший з яких з’явився на світ восени 2025 року
  • Дружина головного тренера збірної активно розвиває власний блог

Із майбутньою дружиною футболіст познайомився на березі Дніпра. Анна розповідала, що тоді він запропонував їй покататись на квадроциклах, після чого у них зав'язалися стосунки. У пари є різниця у віці — 15 років. На момент знайомства дівчині було 20 років, а Сергієві — 35.

"Я не одразу дізналася, що він – легенда українського футболу. Мені здається, що познайомилися ми не просто так. Десь за місяць чи за два до нашої зустрічі я їхала в автобусі з університету та надіслала Всесвіту запит, що я так хочу кохати та бути коханою", — зізнавалася Анна

Ребров дружина
Сергій Ребров із дружиною Анною. Фото: instagram.com/annarebrova31

Проте це не завадило їхньому коханню і вже у 2016-му пара відгуляла весілля. У тому ж році у них народився первісток Олександр, а за два роки ще один син Микита. Восени 2025 року Анна народила третього сина.

Сергій ребров діти
Анна Реброва із трьома синами. Фото: instagram.com/annarebrova31

Чим займається Анна Реброва

Анна активно розвиває себе у медіапросторі. Вона веде блог, де ділиться моментами сімейного життя, подорожами і просто красивими фото.

Анна Реброва
Анна Реброва. Фото: instagram.com/annarebrova31

Також Анна брала участь у благодійних ініціативах. Зокрема після початку повномасштабної війни в Україні вона підтримувала волонтерські збори та соціальні проєкти.

Анна Реброва зараз
Анна Реброва після народження третьої дитини. Фото: instagram.com/annarebrova31

Дружина Реброва також має власний YouTube-проєкт, де бере інтерв'ю у спортсменів та їхніх дружин. Проте востаннє Анна викладала відео рік тому.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про дружину Андрія Ярмоленка. Вона не дає гучних інтерв’ю й рідко з’являється на світських заходах, але виховує трьох дітей, а також будує власну кар'єру.

