Черговий колапс у Києві. Чому сніг вкотре став викликом для комунальників (фото, відео)

Подекуди дороги та тротуари перетворились на ковзанку та снігові замети

Авто буксують і стоять у заторах, автобуси не можуть зрушити з місця, а штовхати їх беруться пасажири. Так подекуди виглядає ситуація в столиці після чергового снігопаду. Комунальна техніка працює, але не в тій кількості, аби оперативно покращити ситуацію на дорогах.

"Телеграф" зібрав реакцію киян, влади та запитав у експерта, чому цієї зими колапс на дорогах вже стає нормою.

Спрацювали на випередження, але критики не уникнули

Цього разу столична влада намагалась спрацювати на випередження, адже синоптики попереджали про значний сніг та ожеледицю заздалегідь. Техніку комунальна корпорація "Київавтодор" вивела на вулиці міста ввечері у неділі, 15 лютого. Як вона працює на вʼїзді у столицю зі сторони Житомира показав на сторінці у Facebook міський голова Віталій Кличко. І зазначив: аби ніщо не заважало вночі працювати комунальникам – не пускатимуть великогабаритний транспорт та вантажівки.

Кілька снігоприбиральних машин місцеві мешканці бачили й на правому березі – в районі Березняки. Щоправда, вона рухалась з піднятими "відвалами", тобто фактично нічого не чистила, а, можливо, їхала на черговий об'єкт.

Затори на дорогах після снігопаду в Києві. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Повідомляли про боротьбу з негодою і керівники районів. Зокрема, у Дарницькому районі у понеділок, 16 лютого, дороги чистили 24 одиниці спецтехніки районного ШЕУ. А підходи до наземних і підземних пішохідних переходів, тротуари та зупинки транспорту вручну – працівники цього КП.

В Оболонському районі столиці комунальники працювали в посиленому режимі. Але про всяк випадок голова місцевої РДА Кирило Фесик зазначив: "Розуміємо, що ідеального прибирання не буває, але робимо максимум можливого, аби завершення зими пройшло безпечно та злагоджено".

Київ засипало снігом 16 лютого. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Схожі звіти з тракторами, які чистять внутрішньоквартальні проїзди та двірниками, що лопатами відкидають сніг з тротуарів, публікувала Солом’янська РДА та Деснянська РДА. Та кияни тим часом дорікали, що не всюди бачать результат від такої роботи.

"Трактор проїхав по дорозі, тротуари ніхто не чистить, двірників не видно, до зупинки транспорту, дійти не можливо, снігу по коліна", – так прокоментувала допис чиновників мешканка Деснянського району Галина.

"Київ перетворився на ковзанку: автівки навіть не можуть піднятися на гору", — такі відеодокази ситуації з’являються від ранку в соцмережах.

"Подекуди міський транспорт не може проїхати, йому допомагають люди, яким треба вчасно дістатися на роботу", – відео таких випадків публікують у групі "Реальний Київ" та повідомляють, що в заторі на Академмістечку стоять автобуси.

Про затори та те, що транспорт не може подолати деякі ділянки столичних доріг, повідомляє "Київ. Оперативний":

"Величезний затор утворився на Чорновола до проспекту Повітряних Сил через значну ожеледицю. Автівки просто не можуть виїхати на мінімальні підйоми",

"Харківське шосе теж зупинилося через неможливість громадського транспорту піднятися. На дорогах столиці повна жесть".

Отже, як і в попередні сніжні дні, звіти про численну снігоприбиральну техніку на вулицях та десятки бригад і реальна картина сильно відрізняються. Очевидно, що щось таки не працює в комунальній сфері столиці так, як мало б.

Управлінський хаос та нестача техніки – проблеми, що впливають на стан вулиць

Із запитанням, в чому не допрацьовує влада у зимовому утриманні доріг і що могло б покращити ситуацію "Телеграф" звернувся до співзасновника ГО "Пасажири Києва" В’ячеслава Скриля. Експерт пояснює, що в столиці поєднуються технічні, організаційні та управлінські проблеме. А це призводить до неузгодженості дій, низької якості прибирання та незадоволення мешканців. Хоча на ситуацію впливають і об’єктивні причини – сильні опади та перепади температур

- З одного боку, коли випадають великі опади, складнощі з прибиранням доріг і тротуарів виникають не тільки в Києві. Подібна ситуація спостерігається і в інших регіонах України, а іноді за кордоном. Навіть там, де є багато техніки і бригад, швидко повністю розчистити дороги практично неможливо. Тож, день-два-три ситуація може лишатися складною. І, звісно, варто за можливості скоротити в цей час поїздки на власному авто, – говорить Скриль.

Комунальники чистять сніг в Києві 16 лютого. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

При цьому активіст зазначає, що ключова проблема столиці – розподіл функцій: за розчищення доріг і тротуарів відповідають різні структури. Через це виникають парадоксальні ситуації, коли робота одних комунальників псує зусилля інших.

- Спецтехніка "Київавтодору" чистить дороги, при цьому частина снігу з дороги зсувається на узбіччя. Зокрема, попадає на зупинки громадського транспорту. Приїжджає бригада комунальників вручну їх чистить. А за кілька годин може знову пройти колона снігоприбиральних машин і зупинки, підходи до світлофорів тощо знову будуть засипані, – наводить приклад Скриль.

Механізація роботи могла б значно полегшити прибирання, адже на 3000 зупинок швидко навести лад нереально. Таку думку висловлює експерт і відзначає: в столиці мінімум машин типу Bucher CityCat – орієнтовно 35 одиниць. Хоча така техніка компактніша ніж залученні до прибирання трактори, отже може заїжджати на тротуари, велосипедні доріжки, зупинки, пішохідні алеї.

Стан тротуарів в Києві після снігопаду. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

– На додачу той транспорт, який використовується для розчистки тротуарів, часто без навісного обладнання – тобто бункерів для піску, солі чи інших сумішей проти ожеледиці. Відповідно, сніг прибирають, а під ним залишається лід. І пішохідні зони лишаються небезпечними та слизькими. Це теж є проблемою, – наголошує Скриль.

Серед кроків, які могли б змінити ситуацію на краще, представник ГО "Пасажири Києва" називає: покращення координації комунальних служб, чітке визначення балансової приналежності територій та поповнення автопарку комунальних підприємств.

Як повідомляв "Телеграф", за прибирання прибудинкових територій відповідає КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду" конкретного району.