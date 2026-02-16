У Києві транспортний колапс через погоду: як виглядають вулиці та чи стане краще (репортаж)

Найгірша ситуація не тільки в центрі

У Києві через снігові замети та ожеледицю на дорогах вчергове стався справжній транспортний колапс. На вулицях утворились величезні затори, сталось чимало ДТП.

Як видно на фото кореспондента "Телеграфу" Яна Доброносова, складна ситуація не тільки на проїжджій частині. Адже більшість тротуарів вкриті сніжними накатом та ожеледицею.

Зранку 16 лютого, у понеділок, Київ майже зупинився через сильний снігопад, який не змогла приборкати техніка. Попри роботу комунальників на головних вулицях утворились величезні затори, які ускладнювали нові ДТП. Найгірша ситуація спостерігалась в центрі міста та на виїзді у ранковий час пік.

Київ засипало снігом 16 лютого. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Затори на дорогах після снігопаду в Києві. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Затори в Києві на дорогах. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Тротуари Києва 16 лютого. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

На фото видно, що весь Майдан Незалежності та Хрещатик практично замело. Протягом дня ситуація не сильно покращилась, адже ліквідувати наслідки негоди швидко не вдається. Хоча техніка працює безупинно, але ймовірніше до вечора краще не стане.

Київ засипало снігом 16 лютого. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Комунальники чистять сніг в Києві 16 лютого. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Комунальники чистять сніг в Києві 16 лютого. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Стан доріг в Києві 16 лютого. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Водночас не додає позитиву й прогноз погоди. Адже, за даними Ventusky, кількість снігового покриву у столиці найближчими днями не зменшуватиметься, а тільки зростатиме. Так, 17 лютого буде до 16 см снігу, а вже 18 січня намете майже пів метра — до 43 см. Тому цілком ймовірно, що транспортний колапс в Києві затримається не на один день.

Погода в Києві 16 лютого. Дані: Ventusky

Погода в Києві 18 лютого. Дані: Ventusky

Погода в Києві 17 лютого. Дані: Ventusky

