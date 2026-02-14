Рус

Олімпіада-2026: українські летючі лижники борються за медалі на великому трампліні (пряма відеотрансляція)

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
Автор
Євген Марусяк Новина оновлена 14 лютого 2026, 19:45
Євген Марусяк. Фото Getty Images

Для початку Калініченко та Марусяк спробують пройти у фінал

У суботу, 14 лютого, на Олімпійських іграх в Італії відбудеться турнір зі стрибків із великого трампліна серед чоловіків. Україну у змаганнях представлять Віталій Калініченко та Євген Марусяк.

Що потрібно знати

  • Висота великого трампліна — 141 м
  • Україну на змаганнях представляють Калініченко та Марусяк
  • Зимові Олімпійські ігри відбудуться в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо з 6 по 22 лютого 2026 року

На сайті "Телеграф" буде доступна пряма відеотрансляція змагань "летючих лижників" від YouTube-каналу "Суспільне Спорт". Початок о 19:45 за київським часом.

Пряма відеотрансляція турніру зі стрибків із великого трампліна серед чоловіків на Олімпійських іграх в Італії

Зазначимо, Калініченко та Марусяк невдало виступили на турнірі зі стрибків із нормального трампліна. Українці не зуміли подолати кваліфікацію.

На Олімпіаді-2026 проходить восьмий ігровий день. Українці борються за медалі у 4 видах спорту. Збірна України представлена на Олімпіаді-2026 46 атлетами у 11 видах спорту. Штучний інтелект вважає, що українці візьмуть 1-2 медалі у двох видах спорту.

