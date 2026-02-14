Олімпіада-2026: українські летючі лижники борються за медалі на великому трампліні (пряма відеотрансляція)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Для початку Калініченко та Марусяк спробують пройти у фінал
У суботу, 14 лютого, на Олімпійських іграх в Італії відбудеться турнір зі стрибків із великого трампліна серед чоловіків. Україну у змаганнях представлять Віталій Калініченко та Євген Марусяк.
Що потрібно знати
- Висота великого трампліна — 141 м
- Україну на змаганнях представляють Калініченко та Марусяк
- Зимові Олімпійські ігри відбудуться в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо з 6 по 22 лютого 2026 року
На сайті "Телеграф" буде доступна пряма відеотрансляція змагань "летючих лижників" від YouTube-каналу "Суспільне Спорт". Початок о 19:45 за київським часом.
Пряма відеотрансляція турніру зі стрибків із великого трампліна серед чоловіків на Олімпійських іграх в Італії
Зазначимо, Калініченко та Марусяк невдало виступили на турнірі зі стрибків із нормального трампліна. Українці не зуміли подолати кваліфікацію.
На Олімпіаді-2026 проходить восьмий ігровий день. Українці борються за медалі у 4 видах спорту. Збірна України представлена на Олімпіаді-2026 46 атлетами у 11 видах спорту. Штучний інтелект вважає, що українці візьмуть 1-2 медалі у двох видах спорту.