Лижниця зробила сальто: трагедія Швеції на Олімпіаді-2026 (відео)

Шведки були фаворитками змагань

У суботу, 14 лютого, на Олімпійських іграх в Італії відбулася справжня драма у жіночій естафеті з лижних перегонів. Команда Швеції втратила шанси на "золото" через два падіння Ебби Андерссон.

Що потрібно знати

Норвегія виграла жіночу естафету у лижних перегонах

Шведка Андерссон упала під час гонки

Зимові Олімпійські ігри відбудуться в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо з 6 по 22 лютого 2026 року

Фатальне падіння спортсменки сталося під час другого етапу естафети. Про це повідомляє "Телеграф".

Під час спуску Андерссон втратила рівновагу та впала, попередньо зробивши сальто. На жаль для шведки, вона зламала кріплення на правій лижі. Через це Ебба деякий час бігла по трасі на одній лижі, поки їй не видали запасну.

У результаті шведки посіли друге місце, відставши від норвежок майже на хвилину. "Бронзу" виборола команда Фінляндії.

На Олімпіаді-2026 проходить восьмий ігровий день. Українці борються за медалі у 4 видах спорту. Збірна України представлена на Олімпіаді-2026 46 атлетами у 11 видах спорту. Штучний інтелект вважає, що українці візьмуть 1-2 медалі у двох видах спорту.