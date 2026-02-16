Потужний удар США по Росії може статися дуже скоро: подробиці

У Вашингтоні можуть натиснути на Москву ще більше, аби закінчити війну

Уже за два тижні в США можуть винести на голосування так званим "законопроєкт Ліндсі Грем". Він може стати одним з найпотужніших ударів Білого дому по Кремлю.

Що треба знати:

На Мюнхенській конференції обговорювали посилення санкцій проти Росії

Трамп прагне закінчити війну в Україні якомога швидше

Адміністрація президента США підтримує законопроєкт про мита проти РФ

Про це йдеться у матеріалі "Телеграфу": США можуть вдарити по Росії за два тижні, а мир можливий навесні: ексклюзивні деталі Мюнхенської конференції.

Відомо, що під час Мюнхенської безпекової конференції українська сторона отримала сигнали про довгоочікуваний рух уперед за так званим "законопроєктом Ліндсі Грема". Він включає накладання тарифів у 500% на будь-яку країну, яка купує російські нафту чи уран, і стільки ж — на російський експорт до США.

За словами посла України в Штатах Ольги Стефанішиної, цю ініціативу підтримують і в Білому домі.

"У найближчі два тижні максимум зусиль буде спрямовано на те, щоб винести на голосування цей законопроєкт. У нас абсолютно немає ніяких сумнівів, що він отримає переважну двопартійну підтримку більшістю голосів", — сказала посол після Українського ланчу, організованого Фондом Віктора Пінчука.

Вона додала, що однією зі складностей буде саме винесення проєкту на розгляд. Адже лідер більшості в Сенаті Джон Тун наполягає, що спочатку законопроєкт має розглядати Палата представників, тоді як Грем пропонує розпочати з Сенату.

Джерела "Телеграфу" стверджують, що у Вашингтоні дійсно налаштовані пустити в хід санкційний важіль, аби прискорити процес переговорів. Адже президент США Дональд Трамп прагне отримати результат, який можна показати перед проміжними виборами до Конгресу у листопаді, на них республіканці ризикують втратити хитку більшість.

Для довідки

Законопроєкт Ліндсі Грем — це двопартійний законопроєкт сенатора-республіканця Ліндсі Грема та демократа Річарда Блюменталя, спрямований на жорсткий тиск на Росію через санкції. Він передбачає 500% мита на імпорт із країн, що купують російську нафту/уран, а також санкції за порушення мирних угод, маючи підтримку президента Дональда Трампа.

