Олімпіада-2026: розклад та результати українців 16 лютого (оновлюється)

Синьо-жовті спробують зачепитися за медаль на Іграх

У понеділок, 16 лютого, на Олімпійських іграх в Італії відбудеться 10-й ігровий день. Українці поборються за медалі у 3 видах спорту.

Що потрібно знати

Українські спортсмени виступлять у кількох дисциплінах

Синьо-жовті боротимуться за медалі у 3 видах спорту

Зимові Олімпійські ігри відбудуться в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо з 6 по 22 лютого 2026 року

Українські спортсмени 16 лютого на Іграх виступлять у гірськолижному спорті, шорт-треку, стрибках з трампліна та фрістайлі. Про це повідомляє "Телеграф".

Розклад та результати українців на Олімпійських іграх в Італії 16 лютого (оновлюється)

11.00. Гірські лижі. Слалом, чоловіки (заїзд 1). Дмитро Шеп’юк

12:17. Шорт-трек. Чоловіки. 500 м. Попередні забіги. Олег Гандей

14:30. 🥇Гірські лижі. Слалом, чоловіки (заїзд 2). Дмитро Шеп’юк

20:00. Стрибки з трампліна. Суперкоманда (раунд 1). Євген Марусяк, Віталій Калініченко

20:30. Фрістайл. Біг-ейр. Жінки. Фінал (спроба 1). Катерина Коцар

20:48. Стрибки з трампліна. Суперкоманда (раунд 2).

20:52. Фрістайл. Біг-ейр. Жінки. Фінал (спроба 2).

21:15. 🥇Фрістайл. Біг-ейр. Жінки. Фінал (спроба 3).

21:20. 🥇Стрибки з трампліна. Суперкоманда. Фінал.

Нагадаємо, збірна України представлена на Олімпіаді-2026 46 атлетами у 11 видах спорту. Штучний інтелект вважає, що українці візьмуть 1-2 медалі у двох видах спорту.