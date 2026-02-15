Олімпіада-2026: розклад та результати українців 16 лютого (оновлюється)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Синьо-жовті спробують зачепитися за медаль на Іграх
У понеділок, 16 лютого, на Олімпійських іграх в Італії відбудеться 10-й ігровий день. Українці поборються за медалі у 3 видах спорту.
Що потрібно знати
- Українські спортсмени виступлять у кількох дисциплінах
- Синьо-жовті боротимуться за медалі у 3 видах спорту
- Зимові Олімпійські ігри відбудуться в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо з 6 по 22 лютого 2026 року
Українські спортсмени 16 лютого на Іграх виступлять у гірськолижному спорті, шорт-треку, стрибках з трампліна та фрістайлі. Про це повідомляє "Телеграф".
Розклад та результати українців на Олімпійських іграх в Італії 16 лютого (оновлюється)
11.00. Гірські лижі. Слалом, чоловіки (заїзд 1). Дмитро Шеп’юк
12:17. Шорт-трек. Чоловіки. 500 м. Попередні забіги. Олег Гандей
14:30. 🥇Гірські лижі. Слалом, чоловіки (заїзд 2). Дмитро Шеп’юк
20:00. Стрибки з трампліна. Суперкоманда (раунд 1). Євген Марусяк, Віталій Калініченко
20:30. Фрістайл. Біг-ейр. Жінки. Фінал (спроба 1). Катерина Коцар
20:48. Стрибки з трампліна. Суперкоманда (раунд 2).
20:52. Фрістайл. Біг-ейр. Жінки. Фінал (спроба 2).
21:15. 🥇Фрістайл. Біг-ейр. Жінки. Фінал (спроба 3).
21:20. 🥇Стрибки з трампліна. Суперкоманда. Фінал.
Нагадаємо, збірна України представлена на Олімпіаді-2026 46 атлетами у 11 видах спорту. Штучний інтелект вважає, що українці візьмуть 1-2 медалі у двох видах спорту.