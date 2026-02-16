Галущенко оставили под стражей: как объяснил попытку уехать из Украины (видео)

ВАКС рассмотрел жалобу экс-главы Минэнерго Германа Галущенко на "незаконное задержание". Суд частично удовлетворил ее, однако Галущенко остается под стражей.

Соответствующее сообщает корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Заметим, что попытку выезда подозреваемый по делу "Мидас" объяснил тем, что ехал навестить детей.

Что следует знать

Галущенко подозревают в причастности к делу Миндича

Экс-чиновник был задержан при попытке уехать из Украины

Суд признал задержание фигуранта дела "Мидас" незаконным

Галущенко оставили в СИЗО в качестве подозреваемого в деле НАБУ

Хотя в то же время бывший министр подчеркнул, что о деле, в котором фигурант, он знал.

"К детям я ехал за границу. Но, поверьте, если бы я хотел убегать, я убежал бы. Ну, о чем мы говорим? Я иду, покупаю билет на поезд "Киев-Варшава", ничего себе.

Иду на центральный вокзал, сажусь на поезд. Ну, это нужно быть больным человеком, чтобы планировать бежать и купить билет на поезд", — сказал Галущенко.

Подозреваемый объяснил, что по совету адвоката воздержался от поездок в период с ноября по январь. Однако в феврале уже медлить не стал.

На вопрос о деньгах, на которые живут и учатся его дети, Галущенко отказался отвечать. Дело "Мидас", фигурантом которого является, экс-министр назвал "политическим давлением" и "медийным делом".

"Схема Миндича — это вообще медийная история. Я ведь не из медийной истории. Давайте, пусть докажут эту схему", — отметил подозреваемый.

Герман Галущенко в зале суда, фото — Ян Доброносов

О своем задержании Галущенко отметил, что его сняли с поезда в 15.30 и до 9.30 удерживали до прибытия детективов. Физическую силу против него не применяли. Такое задержание экс-министр считает незаконным, его ходатайство поддержал Высший антикоррупционный суд.

Напомним, в воскресенье, 15 февраля, Галущенко задержали при попытке пересечения границы. В понедельник, 16 февраля, ему сообщили о подозрении. По данным следствия, он причастен к операции "Мидас", связанной с хищением денег Энергоатома.