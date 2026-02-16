"Сильпо" снова приятно удивляет: 10 продуктов, на которые действуют приятные скидки до почти 50%

В "Сильпо" наиболее выгодно можно приобрести шоколад и зефир

В сети супермаркетов "Сильпо" действует акция на популярные продукты питания, позволяющая покупателям сэкономить до 47%. Самые большие скидки предлагают на рыбную продукцию.

На что стоит обратить внимание покупателям, написал "Телеграф". Мы составили список из 10 продуктов.

Среди самых интересных предложений:

Форель "Премия" слабосоленая, 180 г – 199 грн вместо 364 грн (-45%);

– 199 грн вместо 364 грн (-45%); Семга "Премия" слабосоленая, 180 г – 199 грн вместо 349 грн (-43%);

– 199 грн вместо 349 грн (-43%); Молоко сгущенное "Первомайский МКК", 440 г – 59,90 грн вместо 99 грн (-39%);

– 59,90 грн вместо 99 грн (-39%); Зефир "Богуслава" с ароматом ванили, 240 г – 44,99 грн вместо 84,99 грн (-47%);

– 44,99 грн вместо 84,99 грн (-47%); Икра лососевая "Спецпосол", 80 г – 299 грн вместо 474 грн (-37%);

– 299 грн вместо 474 грн (-37%); Шоколад молочный Millennium пористый, 85 г – 51,99 грн вместо 80,49 грн (-35%);

– 51,99 грн вместо 80,49 грн (-35%); Шоколад Milka с начинкой целый орех и карамель, 300 г – 159 грн вместо 299 грн (-47%);

– 159 грн вместо 299 грн (-47%); Конфеты Milka из молочного шоколада с ореховой начинкой, 110 г – 99 грн вместо 184 грн (-46%);

– 99 грн вместо 184 грн (-46%); Вареники Белый Бык Жульен курица с шампиньонами и сыром, 400 г – 69,99 грн вместо 124 грн (-44%);

– 69,99 грн вместо 124 грн (-44%); Торт Наполеон, 600 г – 119,40 грн вместо 199 грн (-40%).

Список продуктов с приятными скидками в "Сильпо". Фото: Телеграф

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в "Сильпо" также упали цены на сыр, масло и молоко.