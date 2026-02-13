Суд на Олимпиаде принял решение в деле Гераскевича

Суд встал на сторону МОК и IBSF

В пятницу, 13 февраля, Спортивный арбитражный суд (CAS) озвучил свое решение в деле украинского скелетониста Владислава Гераскевича против Международного олимпийского комитета (МОК) и Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF). Накануне МОК дисквалифицировал Гераскевича из-за "шлема памяти".

Что нужно знать

МОК запретил Гераскевичу соревноваться в "шлеме памяти" и дисквалифицировал украинца

Украинец подал иск против МОК в CAS

CAS в ускоренном режиме рассмотрел дело и отклонил иск украинца

Зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года

CAS отклонил иск Гераскевича, передает пресс-служба суда. Суд признал "разумными и пропорциональными" правила, которые предложил МОК Гераскевичу – привлечь внимание к теме убитых на войне спортсменов в микс-зоне, пресс-конференциях, социальных сетях и ношением шлема во время тренировочных заездов.

Напомним, 9 февраля Гераскевич выступил в "шлеме памяти" на двух официальных тренировках. На его шлеме изображены фото спортсменов, погибших в результате агрессии РФ, с некоторыми из них Владислав был знаком лично. В МОК заявили, что данный шлем "не отвечает руководящим принципам Олимпийской хартии, предусматривающим нейтральность снаряжения и недопущения политических или других месседжей во время соревнований".

МОК запретил Гераскевичу использовать этот шлем, разрешив в качестве альтернативы черную повязку. Тем не менее уже 10 февраля Владислав нарушил запрет, выйдя на тренировку в этом же шлеме. 11 февраля Гераскевич вновь выступил на тренировке в этом шлеме. После этого МОК разрешил Владиславу показать "шлем памяти" на официальных прокатах, однако запретил украинцу выступать в нем. Скелетонист от предложения отказался, после чего последовала его дисквалификация. Затем МОК вернул аккредитацию Гераскевичу, но запрет на участие в соревнованиях был сохранен.

Скелетонист решил обжаловать решение МОК и обратился в CAS. Процесс Владислава против МОК и IBSF по быстрой процедуре прошел утром 13 февраля и завершился за 2,5 часа.

На Олимпиаде проходит седьмой игровой день. Украинцы сражаются за медали в 3 видах спорта.