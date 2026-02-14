Лыжница сделала сальто: трагедия Швеции на Олимпиаде-2026 (видео)

Шведки были фаворитками соревнований

В субботу, 14 февраля, на Олимпийских играх в Италии произошла настоящая драма в женской эстафете по лыжным гонкам. Команда Швеции потеряла шансы на "золото" из-за двух падений Эббы Андерссон.

Что нужно знать

Норвегия выиграла женскую эстафету в лыжных гонках

Шведка Андерссон упала во время гонки

Зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года

Фатальное падение спортсменки произошло во время второго этапа эстафеты. Об это сообщает "Телеграф".

Во время спуска Андерссон потеряла равновесие и упала, предварительно сделав сальто. К сожалению для шведки, она сломала крепление на правой лыже. Из-за этого Эбба некоторое время бежала по трассе на одной лыже, пока ей не выдали запасную.

В итоге шведки заняли второе место, отстав от норвежек почти на минуту. "Бронзу" завоевала команда Финляндии.

На Олимпиаде-2026 проходит восьмой игровой день. Украинцы борются за медали в 4 видах спорта. Сборная Украины представлена на Олимпиаде-2026 46 атлетами в 11 видах спорта. Искусственный интеллект считает, что украинцы возьмут 1-2 медали в двух видах спорта.