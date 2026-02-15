Олимпийские игры-2026: расписание и результаты, все медалисты 16 февраля

Награды разыграют в парном фигурном катании

В понедельник, 16 февраля, на Олимпийских играх в Италии состоится 10-й игровой день. В битву за медали вступают бобслеисты.

Что нужно знать

В 10-й игровой день на Олимпиаде разыграют 6 комплектов наград

16 февраля медальные соревнования на Играх начнут шорт-трекисты, а завершат — бобслеисты

Зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года

"Телеграф" предлагает вашему вниманию расписание и результаты всех медальных соревнований на Олимпиаде-2026 16 февраля. Атлеты будут соревноваться за награды во фристайле, прыжках с трамплина, горнолыжном спорте, фигурном катании, бобслее и шорт-треке. Следить за выступлениями украинцев в этот день можно в статье "Олимпиада-2026: расписание и результаты украинцев 16 февраля".

Расписание и результаты медальных соревнований на Олимпийских играх в Италии 16 февраля (обновляется)

13:47. Шорт-трек. Женщины. 1000 м

14:30. Горные лыжи. Мужчины. Слалом

20:30. Фристайл. Женщины. Биг-эйр

21:00. Фигурное катание. Спортивные пары. Произвольная программа

21:20. Прыжки с трамплина. Мужчины. Суперкоманда

22:06. Бобслей. Женщины. Монобоб

Напомним, сборная Украины представлена на Олимпиаде-2026 46 атлетами в 11 видах спорта. Искусственный интеллект считает, что украинцы возьмут 1-2 медали в двух видах спорта.