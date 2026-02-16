Знаки свыше: 4 приметы, что вы свернули в жизни не туда

Если куда-то подевался кошелек или чувствуете непонятную тревогу — вселенная может вам так на что-то намекать

Жизнь человека — переплетение огромного количества дорог, и от правильности выбора зависит то, насколько полной и счастливой будет все его существование. Но как выбрать куда идти, где учиться, куда уехать и с кем жить? Эзотерики убеждены, что самый лучший для вас путь могут подсказать 4 приметы.

Знак свыше или поцелуй судьбы — так называют мгновения, которые направляют человека на его, только его путь. И не думайте, что это будет легкое касание по плечу с указанием направления. Иногда знаком судьбы становится настоящий пинок по мягкому месту.

Итак, 4 приметы судьбы

Случайности неслучайны

Потерянные ключи или билеты — знак, что туда вам не надо. Наоборот, следите за "открытыми дверьми", за теми событиями, которые открывают вам другие дороги.

Очень странные совпадения

Забытое прошлое в виде людей или бумаг вдруг появляется в вашей жизни. Или долг старый нужно вернуть, чтоб двигаться дальше, или развернуться и вспомнить, что было незаслуженно забыто.

Следите за своим внутренним состоянием

Самые верные подсказки внутри нас. Подсознание всегда все знает, надо только внимательно отслеживать свое состояние, настроение. Внутренний покой — значит все хорошо, а если по непонятным причинам вы волнуетесь, внутри холодно и страшно, остановитесь и подумайте, что не так.

Болезнь

Если вы долгое время не хотите остановиться и следуете неверным путем, организму ничего не остается, кроме как остановить вас кардинальным способом. И чем раньше вы задумаетесь и будете искать другие жизненные варианты, тем легче будет недуг.

