Мощный удар США по России может случиться очень скоро: подробности

В Вашингтоне могут надавить на Москву еще больше, чтобы закончить войну

Уже через две недели в США могут вынести на голосование так называемым "законопроект Линдси Грэм". Он может стать одним из мощнейших ударов Белого дома по Кремлю.

Что нужно знать:

На Мюнхенской конференции обсуждали ужесточение санкций против России

Трамп стремится закончить войну в Украине как можно скорее

Администрация президента США поддерживает законопроект о пошлинах против РФ

Об этом говорится в материале "Телеграфа": США могут ударить по России через две недели, а мир возможен весной: эксклюзивные детали Мюнхенской конференции.

Известно, что во время Мюнхенской конференции безопасности украинская сторона получила сигналы о долгожданном движении вперед по так называемому "законопроекту Линдси Грэма". Он включает в себя наложение тарифов в 500% на любую страну, покупающую российские нефть или уран, и столько же — на российский экспорт в США.

По словам посла Украины в Штатах Ольги Стефанишиной эту инициативу поддерживают и в Белом доме.

"В ближайшие две недели максимум усилий будет направлено на то, чтобы вынести на голосование этот законопроект. У нас абсолютно нет никаких сомнений, что он получит преимущественную двухпартийную поддержку большинством голосов", — сказала посол после Украинского ланча, организованного Фондом Виктора Пинчука.

Она добавила, что одной из сложностей будет именно вынесение проекта на рассмотрение. Ведь лидер большинства в Сенате Джон Тун настаивает, что первоначально законопроект должен рассматривать Палата представителей, в то время как Грэм предлагает начать с Сената.

Источники "Телеграфа" утверждают, что в Вашингтоне действительно настроены пустить в ход санкционный рычаг, чтобы ускорить процесс переговоров. Ведь президент США Дональд Трамп стремится получить результат, который можно показать перед промежуточными выборами в Конгресс в ноябре, на них республиканцы рискуют потерять шаткое большинство.

Для справки

Законопроект Линдси Грэм – это двухпартийный законопроект сенатора-республиканца Линдси Грэма и демократа Ричарда Блюменталя, направленный на жесткое давление на Россию из-за санкций. Он предусматривает 500% пошлины на импорт из стран, покупающих российскую нефть/уран, а также санкции за нарушение мирных соглашений с поддержкой президента Дональда Трампа.

