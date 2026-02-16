Символ детства. Как Chupa Chups стали любимыми конфетами и при чем здесь Сальвадор Дали

Дети сразу полюбили эти сладости за их фруктовый вкус

Вкусная карамель на палочке, с жевательной резинкой внутри, стала для поколения украинцев 1990-х годов символом детства. Конфетам Chupa Chups уже почти 100 лет, но они до сих пор не теряют популярность у детей.

Они стали одними из первых западных сладостей, появившихся в Украине после распада СССР. "Телеграф" расскажет подробнее об истории этого лакомства.

Что нужно знать:

Конфеты появились в Испании в 1958 году

В Украину они "пришли" после распада СССР

Логотип Chupa Chups разработал Сальвадор Дали

История появления конфет

Основатель компании Энрике Бернат кондитер в третьем поколении. Он устроился на фабрику Granja Asturias, которая производила сладости из варенья яблок и других фруктов. В то время компания выпускала более 200 видов продукции, которая пользовалась посредственным спросом и ничем не отличалась на рынке. Это были преимущественно обычные леденцы на основе яблочного сиропа.

Но, получив контроль над компанией в 1958 году, Бернат стремился создать эксклюзивный продукт, который сразу всем запомнится. С этой целью он нанял маркетологов, чтобы провести исследование рынка. Отметим, что в 1950-х годах эта отрасль только зарождалась и была редким явлением того времени.

Энрике Бернат. Фото El Mundo

Исследования выяснили, что основными потребителями конфет, производимых компанией, являются дети до 16 лет, а основными покупателями — их родители. Энрике понял, что работать нужно одновременно на две аудитории — и на детей, которые просят родителей купить им сладости, и на самих родителей, которые дают деньги и, соответственно, являются источником дохода компании.

В процессе исследования также оказалась любопытная проблема. Леденец рассасывается медленно, и маленьким детям часто интересно посмотреть, как он уменьшается. Ребенок достает конфету изо рта, из-за чего руки становятся липкими и грязными. Ими малыш пачкает одежду и все вокруг – очевидно, что родителям это не нравится. Оказалось, что именно поэтому взрослые часто избегают покупки леденцов для детей. Тогда Бернат понял, что нужно думать, как угодить родителям.

Идея нового продукта

Ему пришло в голову, что для того, чтобы не пачкать руки, еду нужно есть столовыми приборами. Бернат решил применить это правило и к леденцу. Так и родилась идея круглых конфет на маленькой деревянной вилочке.

Ребенок с леденец на палочке. Фото иллюстративное

Как назвали бренд

Над названием Бернат долго думать не стал и представил новый продукт — "Конфету с вилкой". Этот товар быстро приобрел популярность. Когда стало очевидно, что поклонников в "Конфеты с вилкой" становится все больше, Бернат решил прекратить производство всех более 200 видов кондитерских изделий, кроме одного — леденца на деревянной палочке.

Для него нужно было интересное название. Поэтому Бернат обратился в рекламное агентство. Там предложили название Chups (из испанского chupar — сосать). Рекламным слоганом стали слова Chupa Chups, что означает "Соси сосальку". А рекламная кампания сопровождалась динамичной песней Chupa Chupa el Chupa Chups. И слоган, и песня оказались настолько популярны, что люди стали называть конфету Chupa Chups, а не просто Chups. Поэтому в 1961 году Бернат решил официально расширить название.

Конфеты Chupa Chups

Новая стратегия продаж

В отличие от конкурентов, которые выкладывали товар на полки, Бернат распорядился установить в магазинах специальные стенды с леденцами на уровне глаз маленького ребенка.

Стенд с конфетами Chupa Chups. Фото Википедия

Кто придумал логотип

В конце 1960-х годов компания начала выходить на международный рынок. А раньше было принято решение сменить деревянную палочку на пластиковую. Она была безопаснее, чище для ребенка и намного выгоднее для производителя.

Также продукции потребовался яркий логотип. За идеей относительно логотипа владелец компании обратился к знаменитому сюрреалисту Сальвадору Дали.

Сальвадор Дали является автором логотипа конфет Chupa Chups

Идея Дали оказалась нехитрой, но успешной – красные буквы на фоне желтой ромашки. Цвета были выбраны в соответствии с испанским флагом. Кроме того, художник предложил разместить логотип не на боку, как это делали обычно, а на верхней части конфеты. Так его можно было легко увидеть, а также он не разрывался, когда обертку снимали с конфеты. С новым логотипом конфеты обрели индивидуальность и необычность во всем.

Варианты логотипа конфет Chupa Chups

Леденцы Chupa Chups появились в Украине в начале 1990-х годов, когда независимые импортеры начали завозить испанские конфеты. Продукт быстро стал популярным, а с июня 2002 года в стране начало работу специализированное предприятие "Chupa Chups Украина".

Логотип на конфетах Chupa Chups расположен сверху

