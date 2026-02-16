"Демобилизация станет вызовом для Украины": Пендзин назвал два варианта решения проблемы

Государство уже сейчас должно работать над этим

Многие военные и их родные ждут демобилизации, однако не все понимают, что она может стать вызовом для Украины. В первую очередь это коснется демографической ситуации.

Об этом Олег Пендзин, экономист, член Экономического дискуссионного клуба, рассказал в интервью "Телеграфу". По словам эксперта, демобилизация – это вызов для Украины. Ведь в течение полномасштабного вторжения многие семьи остались разобщенными.

Украинки с детьми уехали за границу, за четыре года войны уже устроились там. Поэтому только вопрос времени, когда к ним вернутся мужья. Ведь, по мнению Пендзина, процент вернущихся в Украину не столь велик, как хотелось бы государству.

"Есть вопрос, где будут воссоединяться семьи: дети с женщинами будут возвращаться обратно в Украину к своим ребятам, которые вернулись с войны, или ребята поедут к своим пристроенным детям и женам", — говорит эксперт.

По его словам, в таком случае у государства есть два варианта: первый — сделать так, чтобы пребывание в Украине было лучше, чем в Европе (в плане уровня зарплат, жизни и т.п.); второй – открывать границы для трудовых мигрантов из стран Юго-Восточной Азии и Ближнего востока. Кроме того, не следует забывать, что при оценке перспективы возвращения украинцев главный вопрос — не заработная плата, а качество жизни.

