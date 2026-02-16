Поездка может стоить как крыло самолета: Uklon и Bolt откровенно рассказали, как средства РЭБ и блэкауты "ломают" сервисы

Как проблемы с энергетикой покрывают за счет пассажиров

Блэкауты ударили не только по быту украинцев – водители такси на электромобилях оказались в непростой ситуации. Батареи разряжаются втрое быстрее, навигаторы "сошли с ума", а некоторые модели вообще отказываются работать в мороз.

"Телеграф" выяснил, почему экологический транспорт становится обузой во времена энергокризиса.

Андрей Антонюк, глава правления Всеукраинской общественной организации "Украинская таксомоторная ассоциация", рассказывает о масштабе проблемы. Из-за перебоев с электроэнергией исчезает мобильный интернет, приложения заказа такси работают некорректно, а навигаторы просто отказываются функционировать.

Андрей Антонюк

"Да хуже начинается, когда температура опускается ниже минус 10-15 градусов. Электрокары — хоть Tesla, хоть китайские модели — выводят на монитор сообщения об аномальных условиях работы и банально отказываются ездить. Машина стоит, водитель не работает, деньги не зарабатывает ", — говорит Андрей Антонюк.

Еще одна серьезная проблема – аккумулятор очень быстро разряжается. "Если в теплое время года заряда батареи хватало на 400 километров поездки, то в холодное — всего на 150. Для таксиста, работающего целый день, это критически мало ", — говорит эксперт.

На какие уловки идут водители такси

Во время воздушных тревог в Киеве пассажиры часто сталкиваются с заоблачными ценами на такси. Поездка, которая обычно стоит 200-300 гривен, может взлететь до 2000 и больше. И это не всегда только алгоритм сервиса реагирует на спрос.

Таксист Василий (имя изменено) на условиях анонимности рассказал "Телеграфу" о негласных договоренностях между водителями. "Мы иногда сговариваемся. Например, несколько водителей в одном районе вместе выходят из аккаунта сервиса, чтобы создать повышенный спрос", — объясняет он.

Логика проста: когда водителей становится меньше, система автоматически поднимает цены из-за роста спроса. Через несколько минут водители возвращаются в приложение – цена уже выросла.

"Лучше провезти 2 или 3 пассажира за большие деньги, чем 5 за меньшие. Так зарабатываешь больше и меньше времени тратишь на дорогу", — добавляет Василий.

Водитель Карина рассказала журналистам, как на самом деле работает система заказов для таксистов. По ее словам, есть обязательные заказы, обозначенные специальной меткой. "Это когда заказ находится близко к твоему расположению, а у заказчика хороший рейтинг. Тогда его нужно брать, иначе падает показатель ’Карма’", — объясняет девушка.

Что влияет на рейтинг пассажира

Карма – это фактически рейтинг водителя в системе. Чем она выше, тем больше заказов получает таксист. А вот от необязательных заказов можно отказываться без наказания.

"Лично я редко отказываюсь, преимущественно когда далеко ехать или у заказчика плохой рейтинг", — говорит Карина. Она отмечает, что пассажиры с низким рейтингом часто создают проблемы: задерживаются, грубо себя ведут или даже оставляют мусор в авто.

"Иногда также бывает, что пассажир как будто вполне доволен поездкой, разговаривает, шутит, а потом ты видишь низкую оценку в приложении. Однажды было такое, что пассажир написал "слишком жарко в авто" и поставил одну звездочку. Почему не сказать сразу? Можно же открыть окно или выключить обогрев", — говорит жещина.

Так что в следующий раз, когда увидите космическую цену на такси во время тревоги, знайте: это не всегда только спрос и предложение. Иногда это результат сознательных действий водителей.

Как блекауты и не только почти парализовали техническую сторону такси

Такси Уклон

Сервисы Uklon и Bolt подтверждают: к отключениям добавилась проблема РЭБ. Через "спуфинг" (подмену координат) GPS показывает водителя в другом районе или даже в другой стране.

В Uklon говорят, что первая проблема – нестабильная работа мобильного интернета. Вторая – временные перебои в работе навигационных сервисов. Третья — усложненный доступ к инфраструктуре: АЗС, СТО, зарядные станции.

"Несмотря на вызовы, большинство водителей продолжают обеспечивать выполнение заказов, адаптируясь к текущей ситуации", — сообщают в сервисе.

Сергей Павлик, генеральный менеджер Bolt в Украине, рассказывает, что, кроме непосредственных перебоев с электроснабжением, водители сталкиваются с другими трудностями.

Средства радиоэлектронной борьбы влияют на работу GPS и мобильного интернета. Поскольку приложение для выполнения заказов работает с использованием геолокации, это приводит к некорректному определению места нахождения водителя.

"В некоторых случаях система может отражать, что водитель находится в другом районе или даже за пределами страны, что усложняет вход в приложение или принятие заказов ", — объясняет Сергей Павлик.

Также возникают трудности с прокладкой маршрутов к месту посадки или высадки пассажира. Навигационные услуги не всегда работают корректно в условиях сбоев GPS. В таких ситуациях водители полагаются на собственный опыт и знание города.

Такси Болт

Поиск работающих зарядок как ежедневная лотерея: почему водители электротакси вынуждены отказываться от заказов или пересаживаться на ДВС

Электрокары такси на зарядке

В Bolt говорят, что ситуация для водителей на электромобилях во многом зависит от энергетической ситуации в конкретном городе и доступности зарядной инфраструктуры.

В периоды перебоев с электроснабжением водители, прежде всего, ищут возможности зарядиться на работающих станциях. Выбирают те локации, где это экономически целесообразно. Но бывают дни, когда значительная часть зарядных станций временно недоступна. "В таких случаях часть водителей может временно не принимать заказ", — говорит Сергей Павлик.

Электротакси во время блекаутов

Если водитель сотрудничает с автопарком или арендует автомобиль, при наличии свободных транспортных средств он может пересесть на автомобиль с двигателем внутреннего сгорания. Это временное решение, но позволяет продолжить работу и не остаться без заработка.

У таксистов на бензиновых авто тоже проблемы из-за блекаутов — тот же самый нестабильный интернет, сбои в навигации, проблемы с приложениями. Но они хотя бы могут заправиться на любой АЗС за несколько минут. Электрокары обещали экономию и экологичность. Они действительно были выгодны — пока работала стабильная электросеть. Водители электрокаров вынуждены тратить часы на поиск зарядки и саму зарядку. А время – это деньги.

