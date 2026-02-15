Олимпиада-2026: расписание и результаты украинцев 16 февраля (обновляется)
Сине-желтые попытаются зацепиться за медаль на Играх
В понедельник, 16 февраля, на Олимпийских играх в Италии состоится десятый игровой день. Украинцы поборются за медали в 3 видах спорта.
Что нужно знать
- Украинские спортсмены выступят в нескольких дисциплинах
- Сине-желтые будут бороться за медали в 3 видах спорта
- Зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года
Украинские спортсмены 16 февраля на Играх выступят в горнолыжном спорте, шорт-треке, прыжках с трамплина и фристайле. Об этом сообщает "Телеграф".
Расписание и результаты украинцев на Олимпийских играх в Италии 16 февраля (обновляется)
11:00. Горные лыжи. Слалом, мужчины (заезд 1). Дмитрий Шепьюк
12:17. Шорт-трек. Мужчины. 500 м. Предварительные забеги. Олег Гандей
14:30. 🥇Горные лыжи. Слалом, мужчины (заезд 2). Дмитрий Шепьюк
20:00. Прыжки с трамплина. Суперкоманда (раунд 1). Евгений Марусяк, Виталий Калиниченко
20:30. Фристайл. Биг-эйр. Женщины. Финал (попытка 1). Екатерина Коцар
20:48. Прыжки с трамплина. Суперкоманда (раунд 2).
20:52. Фристайл. Биг-эйр. Женщины. Финал (попытка 2).
21:15. 🥇Фристайл. Биг-эйр. Женщины. Финал (попытка 3).
21:20. 🥇Спрыжки с трамплина. Суперкоманда. Финал.
Напомним, сборная Украины представлена на Олимпиаде-2026 46 атлетами в 11 видах спорта. Искусственный интеллект считает, что украинцы возьмут 1-2 медали в двух видах спорта.