Олимпиада-2026: расписание и результаты украинцев 16 февраля (обновляется)

Сине-желтые попытаются зацепиться за медаль на Играх

В понедельник, 16 февраля, на Олимпийских играх в Италии состоится десятый игровой день. Украинцы поборются за медали в 3 видах спорта.

Что нужно знать

Украинские спортсмены выступят в нескольких дисциплинах

Сине-желтые будут бороться за медали в 3 видах спорта

Зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года

Украинские спортсмены 16 февраля на Играх выступят в горнолыжном спорте, шорт-треке, прыжках с трамплина и фристайле. Об этом сообщает "Телеграф".

Расписание и результаты украинцев на Олимпийских играх в Италии 16 февраля (обновляется)

11:00. Горные лыжи. Слалом, мужчины (заезд 1). Дмитрий Шепьюк

12:17. Шорт-трек. Мужчины. 500 м. Предварительные забеги. Олег Гандей

14:30. 🥇Горные лыжи. Слалом, мужчины (заезд 2). Дмитрий Шепьюк

20:00. Прыжки с трамплина. Суперкоманда (раунд 1). Евгений Марусяк, Виталий Калиниченко

20:30. Фристайл. Биг-эйр. Женщины. Финал (попытка 1). Екатерина Коцар

20:48. Прыжки с трамплина. Суперкоманда (раунд 2).

20:52. Фристайл. Биг-эйр. Женщины. Финал (попытка 2).

21:15. 🥇Фристайл. Биг-эйр. Женщины. Финал (попытка 3).

21:20. 🥇Спрыжки с трамплина. Суперкоманда. Финал.

Напомним, сборная Украины представлена на Олимпиаде-2026 46 атлетами в 11 видах спорта. Искусственный интеллект считает, что украинцы возьмут 1-2 медали в двух видах спорта.