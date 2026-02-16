Весь ваш дом может остаться без света, если слышите в подъезде такой запах

Специалисты рассказали, как вовремя найти проблему

На фоне отключений света остаться без электроснабжения можно по нескольким причинам. Одна из них подает сигнал о себе – запах горячего металла. Очевидцы сравнивают его с запахом, который ощущается после работы болгарки — инструмента для нарезки и шлифования металла.

Что нужно знать:

Прежде всего следует проверить щитовую дома и автоматы.

Необходимо осмотреть этажные щитовые.

Для проверки перегрева соединений можно использовать тепловизор

Как пояснила "Телеграфу" эксперт по энергетике Ирина Корчак, такой запах может свидетельствовать, что где-то подгорает проводка. Важно тщательно обследовать дом.

"Нужно проверить в первую очередь щитовой дом (помещение или специальный шкаф, где размещается оборудование для распределения электроэнергии, — ред.), автоматы или не подгорают. А затем в коридорах, где квартиры, также проверить щитовые, по поджимать контакты и посмотреть внимательно или не отпал ноль", — описывает специалист.

Эксперт Святослав Павлюк отмечает, что источник запаха может быть и другим, ведь во время горения проводки может добавляться запах горелого пластика, однако проверить нужно. Сделать это можно с помощью современной техники: "Было бы хорошо взять тепловизор и пройти посмотреть по щитовым на этажах или нет перегрева соединений".

Отдельно отметим, что в многоэтажных домах, оборудованных лифтом, следует проверить его исправность. Подобный запах может возникать при проблемах с тормозами и перегреве двигателя.

