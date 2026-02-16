Легендарные аисты Грицько и Одарка могут остаться без дома? Что сейчас с их гнездом (видео)

Дом черногузов может пострадать

Аисты Одарка и Грицько, которых знают во всем мире, находятся в теплых краях. А вот их дом оказался под угрозой из-за погодных условий.

Зрители прямой трансляции, которую круглосуточно ведут на YouTube-канале, заметили, что гнездо аистов очень качается при ветре. Рассказываем подробности.

Снег и ветер испытывают гнездо на крепость

Пока камера зафиксировала суровую зимнюю картину: гнездо полностью покрыто толстым слоем снега. Сама конструкция выглядит массивной – это многолетнее наслоение ветвей, которое под тяжестью мокрого снега и льда становится еще тяжелее.

Сильные порывы ветра создают опасную амплитуду колебаний, и существует реальный риск, что если ненастье усилится, конструкцию или даже сам столб может снести. В отличие от защищенных кормушек рядом, гнездо на возвышенности принимает на себя основной удар стихии.

Гнездо Грицько и Одарки

Когда ждать возвращения хозяев

Несмотря на непогоду, ждать законных владельцев гнезда осталось недолго. Обычно белые аисты возвращаются в Украину из Африки в конце марта или начале апреля. Грицько традиционно прилетает первым, чтобы подправить дом перед прилетом Одарки.

Почему за этими аистами следит мир

Грицько и Одарка — самая известная пара аистов Украины, проживающей в селе Леляки Полтавской области. Трансляция из их гнезда ведется непрерывно даже в самые тяжелые времена. Это позволяет людям со всего мира наблюдать за циклом жизни птиц в реальном времени.

Грицько и Одарка

Трансляция Грицька и Одарки

Проект создан при поддержке научных работников национального парка "Пирятинский" для изучения поведения черногузов. Для многих украинцев эта пара стала символом верности, несокрушимости и обязательного возвращения в родной дом.

Напомним, что "Телеграф" внимательно следит за судьбой этой пары. Ранее мы уже рассказывали, почему в этом сезоне Грицько и Одарка отпустили своих детей лететь в теплые края самих, а сами отправились в путь позже. Это интервью с экспертами открыло занавес над сложными инстинктами этих удивительных птиц.