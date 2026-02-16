Легендарные аисты Грицько и Одарка могут остаться без дома? Что сейчас с их гнездом (видео)
Дом черногузов может пострадать
Аисты Одарка и Грицько, которых знают во всем мире, находятся в теплых краях. А вот их дом оказался под угрозой из-за погодных условий.
Зрители прямой трансляции, которую круглосуточно ведут на YouTube-канале, заметили, что гнездо аистов очень качается при ветре. Рассказываем подробности.
Снег и ветер испытывают гнездо на крепость
Пока камера зафиксировала суровую зимнюю картину: гнездо полностью покрыто толстым слоем снега. Сама конструкция выглядит массивной – это многолетнее наслоение ветвей, которое под тяжестью мокрого снега и льда становится еще тяжелее.
Сильные порывы ветра создают опасную амплитуду колебаний, и существует реальный риск, что если ненастье усилится, конструкцию или даже сам столб может снести. В отличие от защищенных кормушек рядом, гнездо на возвышенности принимает на себя основной удар стихии.
Когда ждать возвращения хозяев
Несмотря на непогоду, ждать законных владельцев гнезда осталось недолго. Обычно белые аисты возвращаются в Украину из Африки в конце марта или начале апреля. Грицько традиционно прилетает первым, чтобы подправить дом перед прилетом Одарки.
Почему за этими аистами следит мир
Грицько и Одарка — самая известная пара аистов Украины, проживающей в селе Леляки Полтавской области. Трансляция из их гнезда ведется непрерывно даже в самые тяжелые времена. Это позволяет людям со всего мира наблюдать за циклом жизни птиц в реальном времени.
Проект создан при поддержке научных работников национального парка "Пирятинский" для изучения поведения черногузов. Для многих украинцев эта пара стала символом верности, несокрушимости и обязательного возвращения в родной дом.
Проект создан при поддержке научных работников национального парка "Пирятинский" для изучения поведения черногузов. Для многих украинцев эта пара стала символом верности, несокрушимости и обязательного возвращения в родной дом.