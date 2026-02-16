Очередной коллапс в Киеве. Почему снег снова стал вызовом для коммунальщиков (фото, видео)

Местами дороги и тротуары превратились в каток и снежные заносы

Автомобили буксуют и стоят в пробках, автобусы не могут сдвинуться с места, а толкать их берутся пассажиры. Так местами выглядит ситуация в столице после очередного снегопада. Коммунальная техника работает, но не в том количестве, чтобы оперативно улучшить ситуацию на дорогах.

"Телеграф" собрал реакцию киевлян, властей и спросил у эксперта, почему этой зимой коллапс на дорогах уже становится нормой.

Сработали на опережение, но критики не избежали

На этот раз столичные власти пытались сработать на опережение, ведь синоптики предупреждали о значительном снеге и гололеде заранее. Технику коммунальная корпорация "Киевавтодор" вывела на улицы города вечером в воскресенье, 15 февраля. Как она работает на въезде в столицу со стороны Житомира, показал на странице в Facebook городской голова Виталий Кличко. И отметил: чтобы ничто не мешало ночью работать коммунальщикам – не будут пускать крупногабаритный транспорт и грузовики. Несколько снегоуборочных машин местные жители видели и на правом берегу – в районе Березняков. Правда, они двигались с поднятыми "отвалами", то есть фактически ничего не чистили, а возможно ехали на очередной объект.

Пробки на дорогах после снегопада в Киеве. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Пробки на дорогах после снегопада в Киеве. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Сообщали о борьбе с непогодой и руководители районов. В частности, в Дарницком районе в понедельник, 16 февраля, дороги чистили 24 единицы спецтехники районного ШЭУ. А подходы к наземным и подземным пешеходным переходам, тротуары и остановки транспорта вручную – работники этого КП. В Оболонском районе столицы коммунальщики работали в усиленном режиме. Но на всякий случай глава местной РГА Кирилл Фесик отметил: "Понимаем, что идеальной уборки не бывает, но делаем максимум, чтобы завершение зимы прошло безопасное и слаженное".

Киев засыпал снегом 16 февраля. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Похожие отчеты с тракторами, чистящими внутриквартальные проезды, и дворниками, бросающими лопатами снег с тротуаров, публиковала Соломенская РГА и Деснянская РГА. Но киевляне тем временем упрекали, что не везде видят результат от такой работы.

"Трактор проехал по дороге, тротуары никто не чистит, дворников не видно, до остановки транспорта, дойти невозможно, снега до колен", — так прокомментировала сообщение чиновников жительница Деснянского района Галина.

"Киев превратился в каток: авто даже не могут подняться на гору", — такие видео-доказательства ситуации появляются с утра в соцсетях.

"Где городской транспорт не может проехать, ему помогают люди, которым нужно вовремя добраться на работу", — видео таких случаев публикуют в группе "Реальный Киев" и сообщают, что в пробке на Академгородке стоят автобусы.

О пробках и невозможности транспорта преодолеть некоторые участки столичных дорог сообщает "Киев. Оперативный":

"Огромная пробка образовалась на Чорновола до проспекта Воздушных Сил из-за значительного гололеда. Автомобили просто не могут выехать на минимальные подъемы",

"Харьковское шоссе тоже остановилось из-за невозможности общественного транспорта подняться. На дорогах столицы полная жесть".

Итак, как и в предыдущие снежные дни, отчеты о многочисленной снегоуборочной технике на улицах, десятках бригад по ручной уборке и реальная картина сильно отличаются. Очевидно, что что-то не работает в коммунальной сфере столицы так, как должно.

Управленческий хаос и недостаток техники – проблемы, влияющие на состояние улиц

С вопросом, в чем не дорабатывают власти в зимнем содержании дорог и что могло бы улучшить ситуацию, "Телеграф" обратился к соучредителю ОО "Пассажиры Киева" Вячеславу Скрылю. Эксперт объясняет, что в столице микс технических, организационных и управленческих проблем. Все вместе они приводят к несогласованности действий, низкому качеству уборки и недовольству жильцов. Хотя на ситуацию влияют и объективные причины – сильные осадки и перепады температур

– С одной стороны, когда выпадают обильные осадки, сложности с уборкой дорог и тротуаров возникают не только в Киеве. Подобная ситуация наблюдается и в других регионах Украины, а иногда и за рубежом. Даже там, где много техники и бригад, быстро полностью расчистить дороги практически невозможно. День-два-три ситуация может оставаться сложной. И, конечно, стоит по возможности сократить в это время поездки на собственном авто, – говорит Скрыль.

Коммунальщики чистят снег в Киеве 16 февраля. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Коммунальщики чистят снег в Киеве 16 февраля. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

При этом активист отмечает, что ключевая проблема столицы – распределение функций: за расчистку дорог и тротуаров отвечают разные структуры. Поэтому возникают парадоксальные ситуации, когда работа одних коммунальщиков портит усилия других.

– Спецтехника "Киевавтодора" чистит дороги, при этом часть снега с дороги сдвигается на обочину. В частности, попадает на остановки общественного транспорта. Приезжающая бригада коммунальщиков вручную их чистит. А через несколько часов может снова пройти колонна снегоуборочных машин и остановки, подходы к светофорам и тому подобное снова будут засыпаны, – приводит пример Скрыль.

Механизация работы могла бы значительно облегчить уборку, ведь на 3000 остановок быстро навести порядок невозможно. Такое мнение высказывает эксперт и отмечает: в столице минимум машин типа Bucher CityCat – ориентировочно 35 единиц. Хотя такая техника более компактна при привлечении тракторов, так что может заезжать на тротуары, велосипедные дорожки, остановки, пешеходные аллеи.

Состояние тротуаров в Киеве после снегопада. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

– Вдобавок тот транспорт, который используется для расчистки тротуаров, часто без навесного оборудования – то есть бункеров для песка, соли или других смесей против гололеда. Соответственно снег убирают, а под ним остается лед. И пешеходные зоны остаются опасными и скользкими. Это тоже проблема, – отмечает Скрыль.

Среди шагов, которые могли бы изменить ситуацию к лучшему, представитель ОО "Пассажиры Киева" называет улучшение координации коммунальных служб, четкое определение балансовой принадлежность територии и пополнение автопарка коммунальных предприятий.

Как сообщал "Телеграф", за уборку придомовых территорий отвечает КП "Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда" конкретного района.