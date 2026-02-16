Очередной коллапс в Киеве. Почему снег снова стал вызовом для коммунальщиков (фото, видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Местами дороги и тротуары превратились в каток и снежные заносы
Автомобили буксуют и стоят в пробках, автобусы не могут сдвинуться с места, а толкать их берутся пассажиры. Так местами выглядит ситуация в столице после очередного снегопада. Коммунальная техника работает, но не в том количестве, чтобы оперативно улучшить ситуацию на дорогах.
"Телеграф" собрал реакцию киевлян, властей и спросил у эксперта, почему этой зимой коллапс на дорогах уже становится нормой.
Сработали на опережение, но критики не избежали
На этот раз столичные власти пытались сработать на опережение, ведь синоптики предупреждали о значительном снеге и гололеде заранее. Технику коммунальная корпорация "Киевавтодор" вывела на улицы города вечером в воскресенье, 15 февраля. Как она работает на въезде в столицу со стороны Житомира, показал на странице в Facebook городской голова Виталий Кличко. И отметил: чтобы ничто не мешало ночью работать коммунальщикам – не будут пускать крупногабаритный транспорт и грузовики. Несколько снегоуборочных машин местные жители видели и на правом берегу – в районе Березняков. Правда, они двигались с поднятыми "отвалами", то есть фактически ничего не чистили, а возможно ехали на очередной объект.
Сообщали о борьбе с непогодой и руководители районов. В частности, в Дарницком районе в понедельник, 16 февраля, дороги чистили 24 единицы спецтехники районного ШЭУ. А подходы к наземным и подземным пешеходным переходам, тротуары и остановки транспорта вручную – работники этого КП. В Оболонском районе столицы коммунальщики работали в усиленном режиме. Но на всякий случай глава местной РГА Кирилл Фесик отметил: "Понимаем, что идеальной уборки не бывает, но делаем максимум, чтобы завершение зимы прошло безопасное и слаженное".
Похожие отчеты с тракторами, чистящими внутриквартальные проезды, и дворниками, бросающими лопатами снег с тротуаров, публиковала Соломенская РГА и Деснянская РГА. Но киевляне тем временем упрекали, что не везде видят результат от такой работы.
- "Трактор проехал по дороге, тротуары никто не чистит, дворников не видно, до остановки транспорта, дойти невозможно, снега до колен", — так прокомментировала сообщение чиновников жительница Деснянского района Галина.
- "Киев превратился в каток: авто даже не могут подняться на гору", — такие видео-доказательства ситуации появляются с утра в соцсетях.
- "Где городской транспорт не может проехать, ему помогают люди, которым нужно вовремя добраться на работу", — видео таких случаев публикуют в группе "Реальный Киев" и сообщают, что в пробке на Академгородке стоят автобусы.
О пробках и невозможности транспорта преодолеть некоторые участки столичных дорог сообщает "Киев. Оперативный":
- "Огромная пробка образовалась на Чорновола до проспекта Воздушных Сил из-за значительного гололеда. Автомобили просто не могут выехать на минимальные подъемы",
- "Харьковское шоссе тоже остановилось из-за невозможности общественного транспорта подняться. На дорогах столицы полная жесть".
Итак, как и в предыдущие снежные дни, отчеты о многочисленной снегоуборочной технике на улицах, десятках бригад по ручной уборке и реальная картина сильно отличаются. Очевидно, что что-то не работает в коммунальной сфере столицы так, как должно.
Управленческий хаос и недостаток техники – проблемы, влияющие на состояние улиц
С вопросом, в чем не дорабатывают власти в зимнем содержании дорог и что могло бы улучшить ситуацию, "Телеграф" обратился к соучредителю ОО "Пассажиры Киева" Вячеславу Скрылю. Эксперт объясняет, что в столице микс технических, организационных и управленческих проблем. Все вместе они приводят к несогласованности действий, низкому качеству уборки и недовольству жильцов. Хотя на ситуацию влияют и объективные причины – сильные осадки и перепады температур
– С одной стороны, когда выпадают обильные осадки, сложности с уборкой дорог и тротуаров возникают не только в Киеве. Подобная ситуация наблюдается и в других регионах Украины, а иногда и за рубежом. Даже там, где много техники и бригад, быстро полностью расчистить дороги практически невозможно. День-два-три ситуация может оставаться сложной. И, конечно, стоит по возможности сократить в это время поездки на собственном авто, – говорит Скрыль.
При этом активист отмечает, что ключевая проблема столицы – распределение функций: за расчистку дорог и тротуаров отвечают разные структуры. Поэтому возникают парадоксальные ситуации, когда работа одних коммунальщиков портит усилия других.
– Спецтехника "Киевавтодора" чистит дороги, при этом часть снега с дороги сдвигается на обочину. В частности, попадает на остановки общественного транспорта. Приезжающая бригада коммунальщиков вручную их чистит. А через несколько часов может снова пройти колонна снегоуборочных машин и остановки, подходы к светофорам и тому подобное снова будут засыпаны, – приводит пример Скрыль.
Механизация работы могла бы значительно облегчить уборку, ведь на 3000 остановок быстро навести порядок невозможно. Такое мнение высказывает эксперт и отмечает: в столице минимум машин типа Bucher CityCat – ориентировочно 35 единиц. Хотя такая техника более компактна при привлечении тракторов, так что может заезжать на тротуары, велосипедные дорожки, остановки, пешеходные аллеи.
– Вдобавок тот транспорт, который используется для расчистки тротуаров, часто без навесного оборудования – то есть бункеров для песка, соли или других смесей против гололеда. Соответственно снег убирают, а под ним остается лед. И пешеходные зоны остаются опасными и скользкими. Это тоже проблема, – отмечает Скрыль.
Среди шагов, которые могли бы изменить ситуацию к лучшему, представитель ОО "Пассажиры Киева" называет улучшение координации коммунальных служб, четкое определение балансовой принадлежность територии и пополнение автопарка коммунальных предприятий.
Как сообщал "Телеграф", за уборку придомовых территорий отвечает КП "Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда" конкретного района.