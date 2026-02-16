Младше на 15 лет и родила троих детей: что известно о жене тренера сборной Реброва

Третьего ребенка Анна родила в ноябре 2025 года

Сергей Ребров – легенда украинского футбола, бывший нападающий киевского "Динамо" и национальной сборной, а ныне главный тренер сборной Украины. Рядом с ним уже много лет его жена Анна Реброва, которая воспитывает детей и ведет собственные медийные и благотворительные проекты и не находится в тени мужа, как и избранница Андрея Шевченко.

Что следует знать

История любви Анны и Сергея Ребровых началась со случайного знакомства

Пара воспитывает троих сыновей, самый молодой из которых появился на свет осенью 2025 года

Жена главного тренера сборной активно развивает свой блог

С будущей женой футболист познакомился на берегу Днепра. Анна рассказывала, что тогда он предложил ей прокатиться на квадроциклах, после чего у них завязались отношения. У пары есть разница в возрасте – 15 лет. На момент знакомства девушке было 20 лет, а Сергею – 35.

"Я не сразу узнала, что он – легенда украинского футбола. Мне кажется, что познакомились мы не просто так. Где-то за месяц или за два до нашей встречи я ехала в автобусе из университета и направила Вселенной запрос, что я так хочу любить и быть любимой", — призналась Анна.

Сергей Ребров с супругой Анной. Фото: instagram.com/annarebrova31

Однако это не помешало их любви и уже в 2016-м пара сыграла свадьбу. В том же году у них родился первенец Александр, а через два года еще один сын Никита. Осенью 2025 года Анна родила третьего сына.

Анна Реброва с тремя сыновьями. Фото: instagram.com/annarebrova31

Чем занимается Анна Реброва

Анна активно развивает себя в медиапространстве. Она ведет блог, где делится моментами семейной жизни, путешествиями и просто красивыми фото.

Анна Реброва. Фото: instagram.com/annarebrova31

Также Анна участвовала в благотворительных инициативах. В частности, после начала полномасштабной войны в Украине она поддерживала волонтерские сборы и социальные проекты.

Анна Реброва после рождения третьего ребенка. Фото: instagram.com/annarebrova31

Жена Реброва также имеет свой YouTube-проект, где берет интервью у спортсменов и их жен. Однако в последний раз Анна выкладывала видео год назад.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о жене Андрея Ярмоленко. Она не дает громких интервью и редко появляется на светских мероприятиях, но воспитывает троих детей, а также строит свою карьеру.