Четыре района Киева оказались не готовы к гололеду: выяснилась возможная причина (документ)

Киевлян не раз жаловались на состояние тротуаров и дорог

Не все районы Киева закупили соль для посыпания тротуаров на зиму 2025/2026. Хотя в январе и декабре столицу изрядно засыпало снегом, что повлекло за собой немало транспортных коллапсов и жалоб киевлян на состояние тротуаров.

Как выяснил "Телеграф", обратившись в исполнительный орган Киевского городского совета, вопросом закупки соли занимался КО "Киевзеленстрой" и подчиненные Департаменту коммунальные предприятия. Из предоставленного документа следует, что по меньшей мере четыре района не закупали соль для борьбы с гололедом в этом году.

Ответ Киевского городского совета

Речь идет о:

Дарницком районе, который ни в зиму 2024/2025, ни в 2025/2026 не закупил соли совсем;

Деснянском районе, ситуация аналогичная;

Днепровском районе, только 2025/2026 был бессолевым, хотя в 2024/2025 закупил 20 тонн на 65,4 тысячи грн;

Святошинском районе, где также в 2025/2026 не закупали соль, правда, в декабре 2025 года использовал 3,3 тонны, в январе — 9,3 т и в феврале (по состоянию на 13 февраля) — 7,16 т.

Добавим, что Дарницкий район без закупок с 2024 по 2026 год все же потратил немного соли на посыпку тротуаров: в декабре 2025 — 0,6 тонны и в январе — 1,8 тонны.

Какие районы Киева не закупали соль для тротуаров

Заметим, что нельзя исключать возможность того, что в вышеупомянутых районах дороги посыпали песком или другими реагентами, чтобы ликвидировать гололед. Хотя фото с Днепровского района столицы свидетельствуют о другом.

Так в начале февраля, по данным корреспондента "Телеграфа", большинство тротуаров в Днепровском районе не посыпали и они превратились в настоящий каток. На Оболони была похожая ситуация, но наибольшей проблемой там стал снег, который не чистили, и он превратился в скользкую поверхность.

Тротуары в Днепровском районе в начале февраля. Фото: "Телеграф"

Тротуар на Оболони в начале февраля. Фото: "Телеграф"

Тогда коммунальщиков и их работу критиковало немало киевлян, к примеру:

Соучредитель общественной инициативы "Пассажиры Киева" Александр Рак в сообщении на своей странице на Facebook подчеркнул: "Киевавтодор" не способен разобраться с содержанием дорог, однако педалирует проведение капремонтов ряда улиц.

Шеф-редактор группы изданий "Детектор медиа" Наталья Лигочева обращала внимание на состояние тротуаров на Осокорках. По ее словам, они "сплошной лед", а также отмечала, что скользко даже у крупных торговых центров, таких как "Пирамида".

Известный ресторатор Евгений Клопотенко выставил в Instagram видео того, как он лично вручную чистит ото льда тротуар рядом со своим рестораном.

Клопотенко чистит лед на тротуаре в Киеве

Депутат Киевского городского совета Евгений Кузьменко публично пристыдил городские службы и управляющие компании, потому что получил при падении перелом позвоночника.

