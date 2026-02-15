Россия готовит новые атаки? Что говорят мониторы и когда были последние массированные обстрелы

Россия не оставляет попыток лишить Украину каких-либо резервов

Российская армия якобы планирует два массированных комбинированных удара по Украине. Под угрозой может оказаться почти вся территория государства.

Противник определился с целями в северных, центральных и западных областях Украины. Об этом сообщает один из мониторинговых Telegram-каналов.

Что нужно знать:

Россияне накопили достаточно средств для проведения массированной атаки на Украину

Враг планирует двойную атаку

Целями является критическая и энергетическая инфраструктура Украины

Куда целится РФ

Командование российской армии планирует внезапную атаку на северную и центральную часть Украины. Первый массированный комбинированный удар может быть по территории Киевской области и самой столицы, а также Днепропетровской и Запорожской областям.

"Возможно враг использует 450 БпЛА "Герань", Shahed, "Гербера", "БМ-35". До 25 баллистических ракет "Искандер-М" из Брянской, Курской, Ростовской, Воронежской областей и оккупированного Крыма. А также 12 крылатых ракет "Искандер-К" "Герань-3" и до 4-х гиперзвуковых ракет "Циркон" из оккупированного Крыма", — говорится в сообщении.

Также указаны объекты, которыми интересовался враг. Возможные цели для удара:

Киевская ГЭС (север Киева)

Трипольская ТЭС (Киевщина)

Белоцерковская ТЭЦ (Киевщина);

Энергетическая инфраструктура в г. Бровары, г. Чабаны, г. Вышгород;

ТЭЦ-4 (Киев);

ТЭЦ-5 (Киев);

ТЭЦ-6 (Киев);

Центр (Киев);

Липки (Киев)

Позняки (Киев);

Троещина (Киев);

Сырец (Киев);

Нивки (Киев).

Приднепровская ТЭС (Днепр);

Среднеднепровская ГЭС (Каменское);

ДнепроГЭС (Запорожье);

Криворожская ТЭС (Зеленодольск).

Куда нацелена вторая волна атаки

После этого россияне планируют повторный удар. Но уже в направлении западных областей Украины.

"Враг может применить до 700 БпЛА: "Герань-2", "БМ-35", Shahed, "Гербера". До 24-х крылатых ракет "Калибр" с 4-х ракетоносителей из акватории Черного моря, 21 крылатую ракету "Х-101" с 7 бомбардировщиков Ту-95МС, 12 крылатых ракет "Х-101" с 3-х бомбардировщиков Ту-160, 7 аэробалистических ракет "Кинжал" с 7 истребителей МиГ-31К", — указано в сообщении.

Главными целями якобы станут энергетические объекты. Среди них:

Бурштынская ТЭС (Ивано-Франковщина);

Добротворская ТЭС (Львовщина);

Нефтегазовая инфраструктура в районе г. Стрый (Львовщина);

ТЭЦ в районе г. Калуш (Ивано-Франковщина);

Энергетическая инфраструктура в городах Луцк, Львов, Ковель, Ровно, Тернополь.

Когда была последняя массированная атака россиян

Как сообщал "Телеграф", 3 февраля Россия нанесла комбинированный удар по Украине, применяя ударные дроны и баллистическое вооружение. Взрывы раздавались в Харькове, Киеве, Сумах, Днепре, Виннице. Несмотря на качественную работу ПВО, все же были жертвы и попадания в критическую инфраструктуру и жилую застройку в разных городах Украины.

В каком состоянии сейчас Киев

В воскресенье, 15 февраля, городской голова Киева Виталий Кличко в интервью изданию Financial Times заявил, что, непрерывные российские авиаудары по критической инфраструктуре в течение последних двух месяцев "подвели Киев на грань катастрофы".

"Сейчас вопрос будущего нашей страны — выживем ли мы как независимая страна или нет — все еще открыт", — сказал Кличко.

В издании отметили, что Россия атаковала одновременно сотнями ракет и дронов, что повлекло за собой масштабные отключения электричества, отопления и водоснабжения. Бомбардировки были направлены по трем крупным электростанциям, от которых зависит централизованное отопление Киева, а также другим энергетическим объектам по всей стране.

Виталий Кличко. Фото Вечерний Киев

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Россия готова прекратить удары по Украине на один день. А именно — день голосования, если официальный Киев примет решение о проведении выборов.