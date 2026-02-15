Россия готовит новые атаки? Что говорят мониторы и когда были последние массированные обстрелы
Россия не оставляет попыток лишить Украину каких-либо резервов
Российская армия якобы планирует два массированных комбинированных удара по Украине. Под угрозой может оказаться почти вся территория государства.
Противник определился с целями в северных, центральных и западных областях Украины. Об этом сообщает один из мониторинговых Telegram-каналов.
Что нужно знать:
- Россияне накопили достаточно средств для проведения массированной атаки на Украину
- Враг планирует двойную атаку
- Целями является критическая и энергетическая инфраструктура Украины
Куда целится РФ
Командование российской армии планирует внезапную атаку на северную и центральную часть Украины. Первый массированный комбинированный удар может быть по территории Киевской области и самой столицы, а также Днепропетровской и Запорожской областям.
"Возможно враг использует 450 БпЛА "Герань", Shahed, "Гербера", "БМ-35". До 25 баллистических ракет "Искандер-М" из Брянской, Курской, Ростовской, Воронежской областей и оккупированного Крыма. А также 12 крылатых ракет "Искандер-К" "Герань-3" и до 4-х гиперзвуковых ракет "Циркон" из оккупированного Крыма", — говорится в сообщении.
Также указаны объекты, которыми интересовался враг. Возможные цели для удара:
- Киевская ГЭС (север Киева)
- Трипольская ТЭС (Киевщина)
- Белоцерковская ТЭЦ (Киевщина);
- Энергетическая инфраструктура в г. Бровары, г. Чабаны, г. Вышгород;
- ТЭЦ-4 (Киев);
- ТЭЦ-5 (Киев);
- ТЭЦ-6 (Киев);
- Центр (Киев);
- Липки (Киев)
- Позняки (Киев);
- Троещина (Киев);
- Сырец (Киев);
- Нивки (Киев).
- Приднепровская ТЭС (Днепр);
- Среднеднепровская ГЭС (Каменское);
- ДнепроГЭС (Запорожье);
- Криворожская ТЭС (Зеленодольск).
Куда нацелена вторая волна атаки
После этого россияне планируют повторный удар. Но уже в направлении западных областей Украины.
"Враг может применить до 700 БпЛА: "Герань-2", "БМ-35", Shahed, "Гербера". До 24-х крылатых ракет "Калибр" с 4-х ракетоносителей из акватории Черного моря, 21 крылатую ракету "Х-101" с 7 бомбардировщиков Ту-95МС, 12 крылатых ракет "Х-101" с 3-х бомбардировщиков Ту-160, 7 аэробалистических ракет "Кинжал" с 7 истребителей МиГ-31К", — указано в сообщении.
Главными целями якобы станут энергетические объекты. Среди них:
- Бурштынская ТЭС (Ивано-Франковщина);
- Добротворская ТЭС (Львовщина);
- Нефтегазовая инфраструктура в районе г. Стрый (Львовщина);
- ТЭЦ в районе г. Калуш (Ивано-Франковщина);
- Энергетическая инфраструктура в городах Луцк, Львов, Ковель, Ровно, Тернополь.
Когда была последняя массированная атака россиян
Как сообщал "Телеграф", 3 февраля Россия нанесла комбинированный удар по Украине, применяя ударные дроны и баллистическое вооружение. Взрывы раздавались в Харькове, Киеве, Сумах, Днепре, Виннице. Несмотря на качественную работу ПВО, все же были жертвы и попадания в критическую инфраструктуру и жилую застройку в разных городах Украины.
В каком состоянии сейчас Киев
В воскресенье, 15 февраля, городской голова Киева Виталий Кличко в интервью изданию Financial Times заявил, что, непрерывные российские авиаудары по критической инфраструктуре в течение последних двух месяцев "подвели Киев на грань катастрофы".
"Сейчас вопрос будущего нашей страны — выживем ли мы как независимая страна или нет — все еще открыт", — сказал Кличко.
В издании отметили, что Россия атаковала одновременно сотнями ракет и дронов, что повлекло за собой масштабные отключения электричества, отопления и водоснабжения. Бомбардировки были направлены по трем крупным электростанциям, от которых зависит централизованное отопление Киева, а также другим энергетическим объектам по всей стране.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что Россия готова прекратить удары по Украине на один день. А именно — день голосования, если официальный Киев примет решение о проведении выборов.