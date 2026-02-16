"Ходить сидя или резко прилечь": киевляне высмеяли в сети инструкцию КГГА по ходьбе в гололед

Жители столицы предполагают, что инициатором рекомендаций был лично Виталий Кличко

Киевская городская государственная администрация опубликовала список советов жителям столицы, в которых порекомендовала быстро приседать при потере равновесия, чтобы не падать, потому что коммунальщики не успевают устранить гололед.

Киевляне бурно обсуждают публикацию. "Телеграф" выбрал самые интересные комментарии.

Советы, данные КГГА пешеходам, и правда вызывают сильные эмоции:

ходите не спеша, ноги слегка расслабьте и немного согните в коленях, ступайте на всю подошву;

не держите руки в карманах, а размахивайте руками в такт ходьбе — так легче удерживать равновесие;

при потере равновесия во время ходьбы по гололёду попробуйте быстро присесть — это самый реальный шанс удержаться на ногах;

будьте внимательны и на тротуаре — автомобиль может занести, а водитель может не успеть затормозить;

учитывайте, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4–5 раз.

Комментаторы стали развивать эту тему дальше, предлагая дополнительные способы сохранить здоровье при ходьбе по скользким улицам. Кто-то абсолютно логично предложил надеть шлем, чтобы уберечь голову. Напомним, 19 января в Киеве мужчина поскользнулся из-за гололеда, разбил голову и погиб по дороге к метро.

Также жители столицы советуют правильно дышать, рычать, держа при этом в каждой руке теплый вибратор. Здесь отсылки сразу на две истории, которые стали мемами. Что касается рычания, то интернет-пользователь напоминает о выступлении директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой в Давосе в конце января. Глава МВФ заявила, что Украине следует отменить субсидии на электроэнергию и отопление. Чтобы приободрить наших сограждан, она сказала: "Вы должны верить в себя как лев. Поэтому вставайте по утрам и рычите".

Вторая отсылка по поводу теплого вибратора относится к подкасту с участием невесты бывшего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы Светланы Павелецкой. Девушка, владеющая магазином для взрослых, заявила: "Есть игрушки, которые регулируют температуру, и мы сейчас продвигаем их для холодных вечеров, потому что они нагреваются до 38°C. Если нет отопления, можно окружить себя вибраторами и прекрасно согреться".

Кроме того, киевляне рекомендовали просто ходить сидя или резко прилечь.

Научиться правильно падать, как этому учат дзюдоистов, предложил один из участников обсуждения. Другой спросил, будет ли считаться быстрым приседанием, если упасть на пятую точку.

Жители столицы также выдвинули версию, что инициатором публикации является лично мэр Киева Виталий Кличко, высказывания которого часто становились мемами.

Одна из участниц дискуссии написала, что скорее упадет, чем присядет, и это даже не похоже на шутку. Дело в том, что пожилым людям настолько сложно присесть, что такие попытки почти всегда приводят к падению.

Главный редактор медиа "Ґрунт" Антон Ходза написал в Facebook: "Кличко чем мог, вам помог. Дальше надежда только на ваши мышцы и на Бога".

Напомним, проблемы из-за нечищенного снега и гололеда в Киеве длятся всю зиму. Сегодня после очередного снегопада местами дороги и тротуары превратились в каток и снежные заносы. Автомобили буксуют и стоят в пробках, автобусы не могут сдвинуться с места, а толкать их берутся пассажиры. Коммунальная техника работает, но не в том количестве, чтобы оперативно улучшить ситуацию на дорогах.

Ранее в халатности Кличко обвинил руководителей районов, которых лично назначает президент Владимир Зеленский, и пожаловался, что не может даже вынести им выговор. Он также пригрозил обратиться к главе государства по этому вопросу.