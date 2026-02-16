В Киеве транспортный коллапс из-за погоды: как выглядят улицы и станет ли лучше (репортаж)

Худшая ситуация не только в центре

В Киеве из-за снежных заносов и гололеда на дорогах в очередной раз произошел настоящий транспортный коллапс. На улицах образовались огромные пробки, произошло немало ДТП.

Как видно на фото корреспондента "Телеграфа" Яна Доброносова, сложная ситуация не только на проезжей части. Ведь большинство тротуаров покрыты снежными накатом и гололедом.

Утром 16 февраля, в понедельник, Киев почти остановился из-за сильного снегопада, который не смогла обуздать техника. Несмотря на работу коммунальщиков на главных улицах, образовались огромные пробки, которые осложняли новые ДТП. Худшая ситуация наблюдалась в центре города и на выезде в утренний час пик.

Киев засыпал снегом 16 февраля. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Пробки на дорогах после снегопада в Киеве. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Пробки в Киеве на дорогах. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Тротуары Киева 16 февраля. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

На фото видно, что весь Майдан Независимости и Крещатик практически замело. В течение дня ситуация не сильно улучшилась, ликвидировать последствия непогоды быстро не удается. Хотя техника работает непрерывно, но вероятнее к вечеру лучше не станет.

Киев засыпал снегом 16 февраля. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Коммунальщики чистят снег в Киеве 16 февраля. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Коммунальщики чистят снег в Киеве 16 февраля. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Состояние дорог в Киеве 16 февраля. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

В то же время, не добавляет позитива и прогноз погоды. Ведь, по данным Ventusky, количество снежного покрова в столице в ближайшие дни не будет уменьшаться, а будет только расти. Так, 17 февраля будет до 16 см снега, а уже 18 января наметет почти пол метра — до 43 см. Поэтому вполне вероятно, что транспортный коллапс в Киеве задержится не на один день.

Погода в Киеве 16 февраля. Данные: Ventusky

Погода в Киеве 18 февраля. Данные: Ventusky

Погода в Киеве 17 февраля. Данные: Ventusky

