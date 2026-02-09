Прыжки с трамплина на Олимпиаде-2026: украинцы борются за медали (онлайн видеотрансляция)

Украинские "летающие лыжники" попытаются показать свой максимум на турнире

В понедельник, 9-го февраля, на Олимпийских играх в Италии состоится квалификация и финал по прыжкам с нормального трамплина среди мужчин. В отборе заявлены двое украинцев: Виталий Калиниченко и Евгений Марусяк.

Что нужно знать

Калиниченко и Марусяк представят Украину в прыжках с трамплина

Спортсмены исполнят 2 попытки в борьбе за медали

Зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года

На сайте "Телеграф" будет доступна прямая видеотрансляция соревнований по прыжкам с нормального трамплина с участием украинцев от YouTube-канала "Суспільне спорт". Начало — в 20:00 по киевскому времени.

Прямая видеотрансляция олимпийского турнира по прыжкам с нормального трамплина среди мужчин на Играх-2026 в Италии

(Плеер с трансляцией появится здесь ближе к началу соревнований)

На зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортине-д'Ампеццо соревнования по прыжкам с трамплина (нормальный трамплин, K-95) пройдут на комплексе "Джузеппе-Даль-Бен" в Предаццо. Высота трамплина (Hill Size) составляет 106–107 метров (HS106-107), а точка К (конструктивная точка) находится на отметке 95 метров. При превышении K-точки спортсмен получает дополнительные баллы, при недолете — штрафные очки.

В 19:00 по киевскому времени начнется предварительный раунд, который определит стартовый порядок участников. Первый и финальный раунды стартуют в 20:00 и 21:12 соответственно. Результаты двух раундов суммируются.

9 февраля на Олимпиаде проходит третий игровой день. Украинцы претендуют на медали лишь в одном виде спорта.

Напомним, сборная Украины представлена на Играх-2026 46 атлетами в 11 видах спорта. Искусственный интеллект считает, что украинцы могут взять медали в двух видах спорта.