Олимпиада-2026: украинские летающие лыжники борются за медали на большом трамплине (прямая видеотрансляция)

Для начала Калиниченко и Марусяк попытаются пройти в финал

В субботу, 14 февраля, на Олимпийских играх в Италии состоится турнир по прыжкам с большого трамплина среди мужчин. Украину в соревнованиях представят Виталий Калиниченко и Евгений Марусяк.

Что нужно знать

Высота большого трамплина — 141 м

Украину на соревнованиях представляют Калиниченко и Марусяк

Зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года

На сайте "Телеграф" будет доступна прямая видеотрансляция соревнований "летающих лыжников" от YouTube-канала "Суспільне Спорт". Начало в 19:45 по киевскому времени.

Прямая видеотрансляция турнира по прыжкам с большого трамплина среди мужчин на Олимпийских играх в Италии

Отметим, Калиниченко и Марусяк неудачно выступили на турнире по прыжкам с нормального трамплина. Украинцы не сумели преодолеть квалификацию.

На Олимпиаде-2026 проходит восьмой игровой день. Украинцы борются за медали в 4 видах спорта. Сборная Украины представлена на Олимпиаде-2026 46 атлетами в 11 видах спорта. Искусственный интеллект считает, что украинцы возьмут 1-2 медали в двух видах спорта.