Про "карти України", Третю світову і не тільки. Головні заяви Зеленського з нового інтерв'ю

Світ недооцінює ризики об’єднання держав, які ведуть агресивну політику, впевнений український лідер

Президент України Володимир Зеленський дав нове інтерв'ю. Він говорив про цінність досвіду України для світової спільноти, загрозу, що з Близького Сходу може розпочатися Третя світова та про інші важливі моменти.

"Телеграф" розповідає про головні заяви президента, які він зробив в ході спілкування з ірландським блогером та фронтовим документалістом Кейліном Робертсоном. Зокрема український лідер прокоментував, що в ході військової операції проти Ірану США звернулися саме до України, а не до Франції чи Німеччини, а також відхилили пропозицію використати британський авіаносець. Він додав, що Україна має "карти", яких раніше не показувала.

Про "карти", які має Україна

Україна має "карти" — і це результат роботи наших військових, промисловості та фахівців … Гарне відчуття. Це завдяки нашим солдатам, чудовим людям і багатьом виробництвам, які ми збільшили з початку війни. Тепер у нас високий рівень, — сказав Зеленський

Володимир Зеленський

Про загрозу Третьої світової війни

Співпраця двох агресивних країн, Росії та Ірану, у виробництві безпілотників, становить серйозну загрозу і може призвести до глобального конфлікту, впевнений Зеленський. За його словами, українська розвідка фіксує російські деталі у "шахедах", якими атакує ворог.

На початку повномасштабної війни Росія активно використовувала іранську зброю проти України. Тепер Іран застосовує подібні технології у конфліктах на Близькому Сході та атакує американські бази. На думку президента, ескалація може мати глобальні наслідки.

Це найбільший ризик, який світ має сьогодні. Якщо війну на Близькому Сході не зупинити, це може призвести до довгої війни або навіть світової війни, Володимир Зеленський

Він додав, що не бачить перспектив швидкого завершення війни на Близькому Сході. Якщо вона не зупиниться до осені, то може перерости у довготривалу війну.

Світ не готовий до можливої Третьої світової війни

Міжнародна спільнота недооцінює ризики об’єднання держав, які ведуть агресивну політику. Світ не готовий до глобального конфлікту через нові технологічні загрози та потенційні союзи агресорів.

Як із Росією, коли 10 тисяч північнокорейських солдатів уже перебувають на території Росії. Так, вони зараз там, але можуть прийти в Україну. Те ж саме з Іраном — Росія може надіслати війська. Світ готовий до такого союзу? Світ не готовий, — констатував президент

Зеленський додав, що з технічної точки зору Європа не достатньо готова до можливої війни. Деякі країни готуються швидше за інші.

Німці дуже швидкі, але цього недостатньо. Цього часу недостатньо, щоб підготуватися до таких викликів. Північна Європа технологічно сильна. США мають дуже потужну армію, але ми повинні розуміти: сучасна війна — це ракети і дрони, а не лише наземні сили, — зазначив глава держави

Москва активно вкладається у дезінформацію, бо це працює

Зеленський наголосив, що РФ активно вдається до дезінформаційних кампаній. Для неї це є одним з головних інструментів впливу на інші країни, адже це дозволяє досягати результату без втрат людей.

Це один із інструментів, яким можна впливати на інші сторони без втрат. Але для цього потрібні великі гроші, і Росія їх має, — каже президент

Він додав, що Москва розширює інформаційний вплив на медіаплатформи в Європі, США, Ізраїлі, а також на Близькому Сході та в Африці. За оцінками Зеленського, РФ має значний інформаційний вплив у Європі, а також помітний — у Китаї та Індії. Саме через це дезінформація стала важливим елементом російських наративів у світі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що сказав Зеленський під час спілкування з журналістами 10 березня. Він відповів на низку запитань, які стосувались майбутніх перемовин, допомоги країнам Близького Сходу та підтримки України з боку партнерів.