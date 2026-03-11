Моцарела, креветки, Pringles і не тільки: у "Сільпо" нові приємні знижки до 50%
Місцями економія на продуктах складе 90 гривень
У супермаркетах "Сільпо" триває період вигідних знижок на популярні продукти. Покупці можуть суттєво заощадити на молочних товарах, снеках, солодощах та інших продуктах.
Деякі позиції подешевшали майже вдвічі, тож це гарна нагода поповнити запаси за вигідними цінами. Список написав "Телеграф".
Ось кілька товарів, які зараз можна придбати зі знижками до 50%:
- Сир Крафтяр Моцарела для піци (100 г) — 39,90 грн, знижка 42%, економія 28,90 грн
- Йогурт Feels good по-грецьки 3% (1 кг) — 89,90 грн, знижка 43%, економія 69,10 грн
- Сир Ghidetti Ricotta 11% (250 г) — 59,90 грн, знижка 47%, економія 53,10 грн
- Креветка "Ванамей" хвости в глазурі (100 г) — 60,39 грн, знижка 35%, економія 31,61 грн
- Картопля Aviko Original фрі швидкозаморожена (900 г) — 119 грн, знижка 40%, економія 80 грн
- Чипси Pringles зі смаком бекону (165 г) — 129 грн, знижка 39%, економія 81 грн
- Цукерки Toffifee (125 г) — 99,99 грн, знижка 50%, економія 90,01 грн
- Олія оливкова Filippo Berio (250 мл) — 160 грн, знижка 30%, економія 69 грн
- Сир "Ферма" кисломолочний 9% (350 г) — 74,90 грн, знижка 37%, економія 44,10 грн
- Сир Лавка традицій Чізарня Халумі (100 г) — 55,90 грн, знижка 30%, економія 24 грн
