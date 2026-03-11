Моцарела, креветки, Pringles і не тільки: у "Сільпо" нові приємні знижки до 50%

Місцями економія на продуктах складе 90 гривень

У супермаркетах "Сільпо" триває період вигідних знижок на популярні продукти. Покупці можуть суттєво заощадити на молочних товарах, снеках, солодощах та інших продуктах.

Деякі позиції подешевшали майже вдвічі, тож це гарна нагода поповнити запаси за вигідними цінами. Список написав "Телеграф".

Ось кілька товарів, які зараз можна придбати зі знижками до 50%:

Сир Крафтяр Моцарела для піци (100 г) — 39,90 грн, знижка 42% , економія 28,90 грн

— 39,90 грн, знижка , економія Йогурт Feels good по-грецьки 3% (1 кг) — 89,90 грн, знижка 43% , економія 69,10 грн

— 89,90 грн, знижка , економія Сир Ghidetti Ricotta 11% (250 г) — 59,90 грн, знижка 47% , економія 53,10 грн

— 59,90 грн, знижка , економія Креветка "Ванамей" хвости в глазурі (100 г) — 60,39 грн, знижка 35% , економія 31,61 грн

— 60,39 грн, знижка , економія Картопля Aviko Original фрі швидкозаморожена (900 г) — 119 грн, знижка 40% , економія 80 грн

— 119 грн, знижка , економія Чипси Pringles зі смаком бекону (165 г) — 129 грн, знижка 39% , економія 81 грн

— 129 грн, знижка , економія Цукерки Toffifee (125 г) — 99,99 грн, знижка 50% , економія 90,01 грн

— 99,99 грн, знижка , економія Олія оливкова Filippo Berio (250 мл) — 160 грн, знижка 30% , економія 69 грн

— 160 грн, знижка , економія Сир "Ферма" кисломолочний 9% (350 г) — 74,90 грн, знижка 37% , економія 44,10 грн

— 74,90 грн, знижка , економія Сир Лавка традицій Чізарня Халумі (100 г) — 55,90 грн, знижка 30%, економія 24 грн

Що купити зі знижками в "Сільпо". Фото: скріншот з магазина

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, де купити найдешевше борошно до Великодня.