Елітні авто, квартира та криптовалюта: які активи пов’язують з головою "Надра України"

Живе у 70-річної мами та водить її BMW X6M? У голови "Надра України" Віктора Новікова помітили цікаві активи. Зокрема, його мати регулярно міняє преміумавтомобілі, а у колишньої дружини квартира в одеському ЖК, яка може бути пов'язана з чиновником.

В матеріалі "Телеграфу" "70-річна матір голови "Надра України" купила елітне авто за $112 тисяч: посадовець тримає гроші в криптовалюті" зазначено, що до 2025 року жінка володіла автомобілем Toyota Land Cruiser 300, яким користувався Новіков. У 2025 році вона це авто продала та придбала BMW X6M 2022 р. в. Вартість такої автівки — 112 тисяч доларів. Є у неї також Lexus LX 470, якому 19 років. За допомогою сервісу, що відстежують підпис номерів, сплили кілька підписів у яких згадують Porsche Cayenne, але у власності голови "Надра України" про нього не відомо.

Новіков наразі проживає в матері, однак дослідження тегів його номера приводить до ЖК "Перлина" — елітної нерухомості на березі Чорного моря в Одесі. В цьому місті живе його син та колишня дружина. Серед її тегів згадується той самий ЖК.

Окрема тема — крипта. За 2024 рік в декларації Новікова вказані 14 криптогаманців на загальну суму 4 млн 950 тис. грн. За даними "Телеграфу", ця сума значно змінилась, наприклад на одному тільки гаманці з криптовалютою Ripple валюта еквівалентна близько 3,1 млн грн. Гаманці були здебільшого відкриті в 2023 році.

Що відомо про Віктора Новікова

Віктор Новіков в травні 2025 року призначений Головою правління ПрАТ "НАК "Надра України". До цього працював на різних держпідприємтсвах — в "Бурштин України", "Українська геологічна компанія", в керівництві воєнізованої охорони державної "Укрзалізниці", в "Енергоатомі". Був двічі одружений та має двох дітей від цих шлюбів.

