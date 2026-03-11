"Я вас благаю": Злата Огнєвіч емоційно звернулася до українців через одне слово

Співачка попросила не вживати один радянський термін

Відома українська співачка Злата Огнєвіч несподівано підняла у соцмережах мовно-музичну дискусію. Артистка попросила українців відмовитися від слова "естрадний", коли йдеться про співаків.

Співачка доволі емоційно пояснила свою позицію. За її словами у новому дописі в соцмережі Threads, термін "естрада" має радянське походження і не описує музичний жанр. Ба більше, на її думку, це навіть не музичне визначення.

"Я вас благаю, не кажіть: "естрадний співак/співачка". Особливо мене дивує, коли це кажуть люди, дотичні до світу музики, контенту, ті, що позиціонують себе сучасними митцями", — написала артистка

Артистка наголосила, що слово "естрада" виникло в умовах радянської культурної системи. А власне слово "естрада" — це просто архітектурний термін. Водночас, за словами Огнєвіч, це визначення взагалі не має прямого стосунку до стилю музики.

Допис Злати Огнєвіч у Threads

Замість цього співачка запропонувала використовувати більш точні визначення — наприклад, поп, інді, джаз або навіть крунер. Однак, як зазвичай відбувається у Threads, допис швидко перетворився на повноцінну дискусію.

У коментарях користувачі почали сперечатися, чи справді слово "естрада" настільки застаріле. Одні писали, що проблема складніша, адже цей термін досі офіційно використовується в освіті. А хтось — що багатьох дратує саме формулювання "естрадна співачка".

"Готовий посперечатись: естрада — це те, що деякі люди називають "колхозом". Але різниця є. Умовно кажучи, Андрій Кравченко і Вінник — це естрада, а Макс Барських — поп-музика";

"У навчальних закладах є факультети, які готують буквально до професії "артист естради". Є навіть спеціальності "естрадний спів". То як це може бути "старий радянський термін"?"

"Прикол у тому, що ви боретеся з терміном, але при цьому все ще поводитеся як та сама естрада. Криза ідентичності на обличчя".

