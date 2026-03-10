Чи варто чекати навали комарів цього літа і що буде із сараною? Біолог пояснив

Руслан Мішустін розповів про фактори, що впливають на чисельність комах

Минула зима не створила умов для масової навали комарів, хоча локальні сплески їх чисельності все ж таки можливі. На ситуацію впливають одразу кілька природних факторів — від загибелі значної частини яєць та личинок узимку до активності хижаків та можливих весняних заморозків.

Про це "Телеграфу" розповів доктор філософії в галузі "Біологія", старший науковий співробітник лабораторії моніторингу природних екосистем Асканійського заповідника Руслан Мішустін.

Чому комарів не буде надто багато

Морозна зима, яка була у 2026 році, вже спочатку створює несприятливі умови для розмноження комах, оскільки її переживають буквально одиниці із сотень чи тисяч личинок та яєць.

Таким чином, перше покоління, яке є визначальним у чисельності комах протягом сезону, не буде численним.

Зледеніння, що виникли через низькі температури взимку, стали причиною високої вологості. У таких умовах збільшується кількість тимчасових водойм, і, як наслідок, кількість комарів. За словами ентомолога, подекуди можливі спалахи зростання чисельності комарів.

Однак є фактори, які завжди "вирівнюють" ситуацію:

Хижаки, які харчуються комарами та їх личинками, досить швидко нівелюють їх надлишок. Це птахи, риби, жаби та інші тварини. У природі скупченість будь-якого виду веде до зростання кількості хвороб, характерних саме для цих організмів. Збільшується швидкість передачі цих хвороб аж до грибкових та бактеріальних епідемій. Втім, для людей ці комарині епідемії не є небезпечними.

Комар

Може тільки виглядати жахливо

Під час шлюбних ігор "стовпи" комарів, що гудуть і йдуть в небо, можуть бути страшним видовищем. Вони крутяться як смерч і досягають 6 метрів у діаметрі.

Однак більшість комарів не є кровососними, розповів біолог. З десятків тисяч видів кусаються лише сотні. Часто різке збільшення популяції виникає саме серед видів, які не атакують людей.

Чи чекати на навалу сарани

Навіть якщо всі умови для розмноження популяції комах складаються вдало, весняні заморозки можуть завдати потужного удару. Тому зараз ще передчасно робити прогнози, зазначає Мішустін.

Ентомолог навів приклад середини березня 2025 року, коли в одному із районів Закарпаття температура впала до -7...-10 градусів. За його словами, комахи, що вийшли із зимівлі, мають інший склад речовин, які перешкоджають утворенню кристалів води в гемолімфі. І якщо заморозки не вбивають їх одразу, то суттєво послаблюють. Внаслідок цього масова загибель може статися від інфекції.

Щодо сарани, яка минулого літа завдала шкоди сільськогосподарським культурам, щось прогнозувати навесні абсолютно безперспективно, вважає Мішустін. Причина в тому, що на кількість сарани впливатиме кількість опадів упродовж травня-червня-липня, каже експерт.

