Україна могла вже застосувати власну балістику: експерт пояснив, де саме

Українська ракета FP-7 має дальність до 200 км і бойову частину до 150 кг

Україна могла завдавати ударів по військових об'єктах РФ на окупованій території власними балістичними ракетами. Російські сили протиповітряної оборони мають нижчу ефективність поти них, аніж проти інших видів озброєння.

Що потрібно знати:

Експерт припускає, що українські ракети FP-7 могли бути використані під час ударів по об’єктах у Донецьку

Потенційною ціллю для такої ракети може бути завод "Кремний ЭЛ" у Брянську

За оцінкою аналітика, ймовірність прориву російської ППО для балістики може становити 70–80%

Про це "Телеграфу" у коментарі розповів аналітик, авіаційний експерт Костянтин Криволап. Зокрема він зазначив, що українські балістичні ракети FP-7 могли бути залучені для удару по тимчасово окупованому Донецьку. Йдеться про дві детонації — в місці зберігання та пусків "шахедів" в Донецькому аеропорту та влучання в склад боєприпасів на заводі "Точмаш".

Зауважимо, за даними Генштабу ЗСУ удар по складу в аеропорті завдали американськими ракетами ATACMS та французькими SCALP.

Криволап каже, що очікує ще більш потужних ударів по Росії. Він також зазначив, що потенційно FP-7 могли б бути використані для удару по Брянську і заводу "Кремний ЭЛ". Цей завод знаходиться в межах заявленої дальності FP-7 — усього в 110 км від кордонів з Україною. Завод спеціалізується на виробництві дискретних напівпровідникових компонентів та інтегральних мікросхем, що використовуються в системах управління сучасного озброєння, зокрема ракет "Іскандер".

"На Фламінго не думаю", — резюмує експерт. Водночас в Генштабі ЗСУ зазначають, що використовувались ракети Storm Shadow (SCALP). Російські джерела публікують фото однієї з ракет.

Ракета, яка вразила "Кремний ЭЛ"

Можливі цілі та ефективність української балістики

За оцінкою Криволапа, потенційними цілями для українських ракет можуть бути не тільки склади чи центри управління. Це і логістичні транспортні точки, залізнична структура, розташування особового складу ворога. Він також високо оцінив шанси української балістики подолати ППО Росії. У порівнянні з 20-30% для крилатих ракет та дронів, балістика може демонструвати вищу ефективність.

Балістика — 70-80%. С-400 має вірогідність 30% влучання, якщо по ній летить, а трохи в сторону вже не може Костянтин Криволап, авіаційний експерт

Що відомо про ракету FP-7

Українська балістична ракета FP-7 має заявлену дальність у 200 км. Її вага бойової частини — до 150 кг, але за останніми заявами головного конструктора виборника FirePoint Дениса Штілермана, вона може бути збільшена. Середню швидкість оцінюють у приблизно 800 м/с.

Характеристики ракети FP-7

В кінці лютого Штілерман також опублікував відео пуску ракети, а вже в березні зазначив, що ракету випробовуватимуть "на сусідах".

Раніше "Телеграф" розповідав про розробку українського дрона на заміну китайським "Мавікам". Очікується, що він буде стійкішим до засобів радіоелектронної боротьби.