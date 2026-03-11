Куди поїхати навесні: покинуті штольні на Кіровоградщині, які приховують підземне озеро

Понад сотню років тому там видобували сланець

Кочубеївські штольні працювали лише 10 років, а потім ціле століття стояли пусткою. Ця локація "засвітилася" в кіно та є хорошим вибором для весняної подорожі.

Цікавий промисловий об'єкт розташований поблизу села Ганнівка Кіровоградської області. В одній зі штолень є тунель, який веде до Кривого Рогу та підземне озеро, розповіла краєзнавиця Валерія Пилипенко "Суспільному".

Сходи, що ведуть у штольню

Під землею сходи зруйновано

Широко відомим це місце стало після того, як там зняли художній фільм за книгою українського письменника Андрія Кокотюхи "Червоний". Зйомки тривали з 2016 по 2017 рік, участь в них брали й місцеві мешканці. За словами Валерії Пилипенко, штольні "зіграли" роль шахт на архіпелазі ГУЛАГ.

Кочубеївські штольні виглядають дуже атмосферно

Всередині є дерев'яні конструкції

На початку ХХ століття штольні належали заможним панам Кочубеям. Промисловий об’єкт з’явився у 1904 році й пропрацював лише до 1915 року. Його закинули через незручне розташування. Кочубеївський рудник був нерентабельним і порівняно з Криворізьким рудним кар’єром – бідним.

Тунель веде під землю

Рудник налічує п’ять штолень, протяжністю близько 250 метрів кожна. Спочатку сланець (гірська порода з шаруватою структурою) видобували вручну, ломами. Потім почали використовувати динаміт. Вивозили його вагонетками.

Тут видобували лимонітовий сланець. Можна побачити на скелях блискітки такі, навіть у темноті видно – це залишки саме цієї породи, – розповіла краєзнавиця

До входу у штольню ведуть сходи завдовжки 35 метрів. Однак знизу вони зруйновані.

За легендами, які підтвердились, тут є найдовша штольня. Вона веде аж під Кривий Ріг. В ній ще є підземне озеро. Наша дітвора таке знайшла. Про це, до речі, ніде не написано, це знаємо тільки ми, — розповіла Валерія Пилипенко

