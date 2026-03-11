Куди поїхати навесні: покинуті штольні на Кіровоградщині, які приховують підземне озеро
Понад сотню років тому там видобували сланець
Кочубеївські штольні працювали лише 10 років, а потім ціле століття стояли пусткою. Ця локація "засвітилася" в кіно та є хорошим вибором для весняної подорожі.
Цікавий промисловий об'єкт розташований поблизу села Ганнівка Кіровоградської області. В одній зі штолень є тунель, який веде до Кривого Рогу та підземне озеро, розповіла краєзнавиця Валерія Пилипенко "Суспільному".
Широко відомим це місце стало після того, як там зняли художній фільм за книгою українського письменника Андрія Кокотюхи "Червоний". Зйомки тривали з 2016 по 2017 рік, участь в них брали й місцеві мешканці. За словами Валерії Пилипенко, штольні "зіграли" роль шахт на архіпелазі ГУЛАГ.
На початку ХХ століття штольні належали заможним панам Кочубеям. Промисловий об’єкт з’явився у 1904 році й пропрацював лише до 1915 року. Його закинули через незручне розташування. Кочубеївський рудник був нерентабельним і порівняно з Криворізьким рудним кар’єром – бідним.
Рудник налічує п’ять штолень, протяжністю близько 250 метрів кожна. Спочатку сланець (гірська порода з шаруватою структурою) видобували вручну, ломами. Потім почали використовувати динаміт. Вивозили його вагонетками.
Тут видобували лимонітовий сланець. Можна побачити на скелях блискітки такі, навіть у темноті видно – це залишки саме цієї породи, – розповіла краєзнавиця
До входу у штольню ведуть сходи завдовжки 35 метрів. Однак знизу вони зруйновані.
За легендами, які підтвердились, тут є найдовша штольня. Вона веде аж під Кривий Ріг. В ній ще є підземне озеро. Наша дітвора таке знайшла. Про це, до речі, ніде не написано, це знаємо тільки ми, — розповіла Валерія Пилипенко
