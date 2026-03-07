"Новий Шаман росте": російський фігурист зламав "духовну скрєпу" і нарвався на критику (відео)

Російський спортсмен піддався критиці на батьківщині

У суботу, 7 березня, у Челябінську (РФ) відбулися змагання фігуристів у рамках Фіналу Гран-прі Росії. Коротка програма завершилася скандалом через виступ росіянина Гліба Лутфулліна.

Що потрібно знати

У Челябінську проходить Гран-прі Росії з фігурного катання

Лутфуллін виступив у футболці із зображенням ікони

У мережі порівнюють вчинок фігуриста з дивними діями співака "Шамана"

Російський фігурист нарвався на критику через дивний вибір костюма, передає sports.ru. Номер із іконою на футболці викликав неоднозначну реакцію у росіян, а олімпійський чемпіон Олексій Ягудін назвав це "перебором".

Категорично проти, я проти цього моменту. Мені здається, що це вже трошки особистий стан окремих людей. Це – перебір. Тут є абсолютно різнобічна публіка. Ну, не знаю… Але те, що здивував – так. Олексій Ягудін

Гліб вийшов на лід у звичайному костюмі, але в якийсь момент розірвав сорочку. Під нею була футболка із зображенням ікони.

Виступ Лутфулліна дивитись з 2:47:24

Це також викликало неоднозначну реакцію у мережі. Наприклад, користувачі почали порівнювати фігуриста з російським співаком-путіністом "Шаманом", який нещодавно "спробував Байкал на смак".

Нагадаємо, Міжнародний союз ковзанярів (ISU) послабив санкції проти російського спорту. ISU дозволив росіянам виступати на Олімпійських іграх у нейтральному статусі, проте заборонив будь-яку участь у командних дисциплінах (пари, танцювальні пари та командний турнір із фігурного катання). На чемпіонат світу росіян не запрошували.