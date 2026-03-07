"Новий Шаман росте": російський фігурист зламав "духовну скрєпу" і нарвався на критику (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Російський спортсмен піддався критиці на батьківщині
У суботу, 7 березня, у Челябінську (РФ) відбулися змагання фігуристів у рамках Фіналу Гран-прі Росії. Коротка програма завершилася скандалом через виступ росіянина Гліба Лутфулліна.
Що потрібно знати
- У Челябінську проходить Гран-прі Росії з фігурного катання
- Лутфуллін виступив у футболці із зображенням ікони
- У мережі порівнюють вчинок фігуриста з дивними діями співака "Шамана"
Російський фігурист нарвався на критику через дивний вибір костюма, передає sports.ru. Номер із іконою на футболці викликав неоднозначну реакцію у росіян, а олімпійський чемпіон Олексій Ягудін назвав це "перебором".
Категорично проти, я проти цього моменту. Мені здається, що це вже трошки особистий стан окремих людей.
Це – перебір.
Тут є абсолютно різнобічна публіка. Ну, не знаю… Але те, що здивував – так.
Гліб вийшов на лід у звичайному костюмі, але в якийсь момент розірвав сорочку. Під нею була футболка із зображенням ікони.
Це також викликало неоднозначну реакцію у мережі. Наприклад, користувачі почали порівнювати фігуриста з російським співаком-путіністом "Шаманом", який нещодавно "спробував Байкал на смак".
Нагадаємо, Міжнародний союз ковзанярів (ISU) послабив санкції проти російського спорту. ISU дозволив росіянам виступати на Олімпійських іграх у нейтральному статусі, проте заборонив будь-яку участь у командних дисциплінах (пари, танцювальні пари та командний турнір із фігурного катання). На чемпіонат світу росіян не запрошували.