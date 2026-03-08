Чому українські паралімпійці виступають краще за олімпійців: відповідь на поверхні

Український спортивний коментатор пояснив, чому не можна порівнювати Олімпійські та Паралімпійські ігри

Паралімпійська збірна України блискуче стартувала на Іграх-2026 в Італії. У перший ігровий день Синьо-жовті виграли 6 медалей, включаючи 3 золоті.

Що потрібно знати

Українські паралімпійці виграли 6 медалей в Італії за 1 день

Українські олімпійці здобули 9 нагород за 9 Олімпіад

Волочай пояснив, чому так відбувається

Українські паралімпійці за один день виграли стільки ж "золота", скільки наші олімпійці за дев’ять Олімпіад — 3. Про це повідомляє "Телеграф".

Проте порівнювати дані змагання некоректно через рівень конкуренції. Відомий український коментатор Віталій Волочай на прикладі біатлону пояснив, чому не можна порівнювати за результатами Олімпіаду з Паралімпіадою.

Це як пояснювати різницю між червоним та Аляскою. Не можна порівнювати Олімпійські та Паралімпійські ігри. Це просто різні події, які об’єднані схожою назвою, от і все. У паралімпійських біатлонних перегонах 15 учасників, з яких 5 українців, а ще 7 – це аматори, які не мають навіть 5% нашого дуже щедрого фінансування. Наші — великі молодці як люди, які перемагають себе. І це чудово. Але не рівняйте це з футболом чи Олімпійськими Іграми. Віталій Волочай

Віталій Волочай/Фото: instagram.com/v1latko

Зазначимо, золоті медалі на зимових Олімпіадах за Україну вигравали: фігуристка Оксана Баюл у 1994 році, збірна України з біатлону у 2014 році та фристайліст Олександр Абраменко у 2018 році. 2026 року на Іграх в Італії українці не здобули жодної нагороди.

Нагадаємо, Росія та Білорусь представлені на Паралімпіаді-2026 без обмежень (з прапором та гімном), через що низка країн, включаючи Україну, бойкотували або частково бойкотували церемонію відкриття Паралімпіади-2026. Крім того, перед стартом Ігор пролунав скандал із формою збірної України. МПК заборонив Синьо-жовтим парадне екіпірування, на якому зображено карту України.