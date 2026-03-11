На ЧС-2026 з футболу звільнилося місце: одна збірна відмовилася від участі

Іран відібрався на головний футбольний турнір року

У середу, 11 березня, Іран офіційно відмовився від участі у чемпіонаті світу з футболу-2026. Іранці за підсумками жеребкування потрапили до групи G і мали зіграти на Мундіалі з Новою Зеландією, Бельгією та Єгиптом у Лос-Анджелесі та Сіетлі.

Що потрібно знати

Трамп пустить Іран на ЧС-2026

Тегеран відмовляється їхати на Мундіаль

ЧС-2026 пройде в США, Канаді та Мексиці у червні/липні 2026 року

Відповідну заяву зробив міністр спорту Ірану Ахмад Доянмалі. Про це повідомляє tv2.

Враховуючи, що цей корумпований уряд вбив нашого лідера, ми не можемо брати участь у чемпіонаті світу за жодних умов. За вісім-дев’ять місяців нам нав’язали дві війни, внаслідок яких загинули тисячі наших громадян. Тому ми не маємо можливості брати участь у чемпіонаті за таких умов. Ахмад Доянмалі

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) поки що не робила жодних офіційних заяв про це. Крім того, ФІФА поки що не змінювала календар турніру. До речі, президент США Дональд Трамп напередодні привітав участь Ірану на ЧС-2026. Про це написав в Instagram президент ФІФА Джанні Інфантіно.

Під час обговорення Трамп підтвердив, що на іранську команду чекають і вона зможе взяти участь у турнірі. Нам усім зараз потрібна така подія, як чемпіонат світу, щоб об’єднати людей. Я щиро дякую президенту США за його підтримку, оскільки це показує, що футбол об’єднує світ. Джанні Інфантіно

Зазначимо, на Близькому Сході йде війна, яка почалася з превентивних ударів Ізраїлю та США по Ірану. У відповідь Тегеран атакував не лише американські бази та Ізраїль, а й сусідні країни.

Нагадаємо, збірна України ще не кваліфікувалася на ЧС-2026. Для виходу на Мундіаль Синьо-жовтим необхідно виграти два матчі на шляху B європейського плей-оф. У першій грі (26.03) українці зіграють зі Швецією. У разі успіху Синьо-жовті за путівку на Мундіаль проведуть дуель проти переможця матчу Польща — Албанія. У першій та другій зустрічі наша команда буде "господаркою" поля. У разі успішної кваліфікації на ЧС-2026 Синьо-жовті зіграють у групі F разом із Нідерландами, Японією та Тунісом.