Тюльпани стоятимуть до двох тижнів: у мережі поділились простим трюком

Цей метод ефективний завдяки низькій температурі

Букети тюльпанів часто починають в’янути вже за кілька днів. У соцмережах з’явився простий лайфхак, який допомагає зберегти квіти свіжими майже два тижні.

У Threads одна з користувачок поділилася своїм досвідом, який, за її словами, допомагає значно продовжити життя букета. Вона просто ставить тюльпани у холодильник на ніч.

Вона стверджує, що після такої процедури квіти можуть стояти у вазі до двох тижнів і довше зберігати свіжий вигляд.

У коментарях під дописом багато користувачів підтримали цей спосіб. Деякі написали, що також користуються подібним методом і помітили, що прохолода дійсно допомагає тюльпанам довше залишатися красивими та не в’янути.

Що пишуть під постом. Фото: Threads

Користувачі поділились думками. Фото: Threads

"Телеграф" поцікавився у нейромережі Chat GPT, чи дійсно холодильник допоможе зберегти тюльпани свіжими довше, якщо залишати їх там на ніч.

Він підтвердив, що тюльпани дійсно можуть довше залишатися свіжими, якщо проводити з ними такі маніпуляції. Низька температура сповільнює процес в’янення та випаровування води, тому квіти довше зберігають пружність і гарний вигляд. Саме так часто роблять флористи, щоб продовжити життя зрізаним квітам.

Щоб це працювало, тюльпани варто залишати у вазі з водою та ставити в холодильник із температурою приблизно +2…+5°C. Також бажано щодня міняти воду і трохи підрізати стебла, а квіти не тримати поруч із фруктами, які виділяють етилен і пришвидшують їхнє в’янення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як магазини до 8 Березня продавали українцям зіпсовані букети.