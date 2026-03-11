У "Novus" це молоко на 30 грн дорожче: де знайти дешевше

Вартість продукту порівняли у семи різних магазинах

Ціни на популярне молоко у різних супермаркетах помітно відрізняються. У деяких магазинах його можна купити значно дешевше, тоді як в інших за той самий продукт доведеться заплатити майже на 30 гривень більше.

Ми перевірили ціни у популярних мережах і з’ясували, де зараз найвигідніше купувати це молоко. Дані взяли у "GoToShop".

Найнижчу ціну на молоко "Селянське" особливе 2,5% (950 мл) пропонує "Сільпо" — близько 39,99 гривні, що робить цей варіант найвигіднішим для покупців. У "МегаМаркеті" молоко можна придбати приблизно за 52,90 гривень, а в мережі "Maudau" — за 56,00 гривень.

Дещо дорожче продукт продається в інших популярних супермаркетах. Зокрема, у "ЕКО Маркеті" його вартість становить близько 57,90 гривень, а в "Auchan" — приблизно 63,90 гривні. Найвищі ціни зафіксовані у "Metro" та "Novus", де молоко коштує близько 69,50-69,99 гривні.

Скільки коштує молоко в магазинах. Фото: Телеграф

Отже, українцям вдасться зекономити 30 гривень на молоці, якщо вони придбають його у "Сільпо".

