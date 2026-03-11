Актор змушений був зробити паузу у кар’єрі через проблеми зі здоров’ям

Федір Добронравов — відомий російський актор, який найбільше прославився роллю Івана Будько у серіалі студії "Квартал 95" "Свати". Незважаючи на роботу з українськими акторами та знімальною командою, артист ненавидить Україну та підтримує агресивну політику Путіна.

"Телеграф" розповідає, що відомо про життя Добронравова, його стан здоров’я і що він говорить про війну в Україні.

Федір Добронравов – що про нього відомо?

Федір Добронравов народився 11 вересня 1961 року у Таганрозі у простій робочої сім’ї. В юності він хотів стати клоуном, але двічі не зміг вступити до циркового училища. У 1979 році пішов служити у ВДВ, потім працював слюсарем на заводі та двірником. У 1988 році закінчив Воронезький державний інститут мистецтв.

Федір Добронравов. Фото: відкриті джерела

У 1990 році переїхав до Москви, де працював у театрі "Сатирикон", а пізніше — у Театрі сатири. З 2016 керує власним продюсерським центром.

Велику славу Добронравову принесли зйомки в українському серіалі "Свати" від студії "Квартал 95", що виходив із 2008 по 2021 рік. На той час російські актори часто працювали в українських проектах.

Федір Добронравов колись мріяв стати клоуном

Що відомо про стан здоров’я актора?

На початку 2024 року Федір Добронравов зіштовхнувся із серйозними проблемами зі здоров’ям. У нього сталося загострення остеохондрозу, що викликало сильні болі в шиї та хребті. Існував навіть ризик інвалідності, тож актору довелося зробити операцію.

У лютому 2024 року нейрохірурги провели екстрену операцію з видалення дегенеративних утворень. Після цього йому довелося пройти тривалу реабілітацію. У цей час робота в театрі та зйомки у кіно були поставлені на паузу.

Федір Добронравов переніс нейрохірургічну операцію

Після відновлення Добронравов повернувся до активної роботи. Станом на березень 2026 року відомо, що він знову гастролює зі спектаклями та задіяний у великих кінопроектах, таких як "Чебурашка-2", "Казка говориться" та "Північне сяйво".

Що Добронравов говорив про війну в Україні?

Федір Добронравов із тих артистів-путіністів, які підтримують агресивну політику Кремля щодо України. Ще у 2014 році вона гаряче підтримав анексію українського Криму Росією, за що проти нього було введено санкції.

Федір Добронравов виявився путіністом і підтримав війну

Після повномасштабного вторгнення актор також підтримав Путіна та його спроби захопити Україну. Він неодноразово зустрічався з пораненими російськими окупантами у шпиталях, підтримував їх та роздавав автографи. В інтерв’ю Добронравов неодноразово наголошував, що дуже важливо підтримувати "їхніх хлопчиків", які воюють в Україні.

Федір Добронравов продовжує жити в Росії та зніматися в кіно

