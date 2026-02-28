Іран у відповідь на атаку США та Ізраїлю вдарив по кількох країнах. Головне про нову війну (фото та відео)

США та Ізраїль проводять спільну операцію проти режиму

Вранці у суботу, 28 лютого, Ізраїль та США завдали превентивних ударів по Ірану. У відповідь Тегеран атакував не лише Ізраїль, а й американські бази в Бахрейні, Катарі, Кувейті та Йорданії.

Як повідомляє Clash Report, міністр оборони країни Ісраель Кац оголосив надзвичайний стан по всьому Ізраїлю. "Телеграф" слідкує за подіями та оперативно повідомляє, що відбувається у Ізраїлі та Ірані.

14:30 Робота міжнародного аеропорту Дубая та міжнародного аеропорту Аль-Мактум зупинена на невизначений термін, — Dubai Airports.

США вперше в історії зіткнулися з такою кількістю одночасних атак на свої зарубіжні бази, — The Wall Street Journal.

Унаслідок удару Ізраїлю по Ірану постраждала початкова школа для дівчаток, — загинули 40 учениць, ще десятки поранені, — IRNA.

14:00 Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що початок війни між Сполученими Штатами, Ізраїлем та Іраном "матиме серйозні наслідки для миру та міжнародної безпеки".

Канада підтримує США у військовій операції проти Ірану, — канадський прем'єр-міністр Марк Карні.

13:50 Іранські ракети вдарили по авіабазі в Йорданії.

13:40 Саудівська Аравія засудила іранську агресію та кричуще порушення суверенітету Об'єднаних Арабських Еміратів, Бахрейну, Катару, Кувейта та Йорданії. У заяві міністерства закордонних справ Саудівської Аравії зазначається, що країна надає свої можливості цим странам для захисту від іранської агресії та її попередження.

13:20 З'явився перший супутниковий знімок резиденції аятоли Алі Хаменеї в Тегерані, її знищено. Місцеперебування верховного лідера Ірану невідоме.

Супутникове фото резиденції після ударів

13:10 Командування терористичного угрупування "Катаїб Хезболла", яке базується в Іраку, заявило, що незабаром почне атакувати американські бази. Міністерство закордонних справ Росії заявило, що дії США та Ізраїлю нібито були "не спровоковані".

12:55 Вибух пролунав у Тель-Авіві. За даними ЗМІ, США задіяли в операції проти Ірану свої космічні сили, ВВС, ВМС, Корпус морської війни, сухопутні війська.

12:30 Окрім Ізраїлю Іран завдав ударів по військових об'єктах США у Бахрейні, Катарі, ОАЕ та Кувейті.

Карта ударів на Близькому Сході

12:15 Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україна підтримує іранський народ на тлі загострення ситуації в регіоні. МЗС закликало українців негайно залишити територію Ірану через загрозу безпеці.

12:00 Трамп заявив, що терористичний режим в Ірані загрожує США та їхнім союзникам та буде знищено. Він оголосив про операцію проти режиму.

10:20 Іран запустив балістичні ракети по Ізраїлю. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу закликав громадян країни дотримуватися вказівок Командування тилу. У найближчі дні, під час операції "Ревучий лев", нам усім потрібно буде проявити терпіння та внутрішню силу, додав він.

9:25 Тегеран готується до "удару помсти", і відповідь буде "нищівною", заявив Reuters іранський чиновник. За даними ЗМІ, Ізраїль атакував міністерства розвідки та оборони, резиденцію Хаменеї та іранську організацію з атомної енергії в Тегерані.

9:05 Вибухи пролунали в іранському Ісфагані, де розташований один з ядерних центрів, — ЗМІ. Джерело повідомило агентству Reuters, що верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї не перебуває в Тегерані та був переведений у безпечне місце.

8:55 Розвідувальне агентство Ізраїлю Моссад на своєму офіційному перськомовному Telegram-каналі закликає іранців допомогти "повернути Іран до його славних днів". Жителів країни закликають "поділитися з нами фотографіями та відео вашої справедливої ​​боротьби проти режиму". За даними ізраїльського "12 каналу" серед атакованих об'єктів є резиденція президента Ірану.

Було дві хвилі атаки Ізраїлю на Іран. За повідомленнями Ізраїлю, було уражено близько 30 цілей по всьому Ірану, включаючи резиденцію президента Ірану та штаб-квартиру розвідки.

Армія оборони Ізраїлю посилила обмеження по всій країні. Згідно з оновленими вказівками Командування тилу, забороняються освітні заходи, масові зібрання та робота більшості установ, окрім критично важливих секторів.

Джерело в ізраїльських службах безпеки заявило, що атака, що відбувається в Ірані, є спільною операцією США та Ізраїлю, пише Тimes of Іsrael. Цю інформацію підтверджує Clash Report.

Війна між Ізраїлем та Іраном що відомо

Влітку 2025 року між Ізраїлем та Іраном відбулася активна 12-денна війна, до якої включилися і США. Тоді іранський лідер аятола Алі Хаменеї вийшов в мережу з публічною заявою з приводу її завершення.

Глава Ірану заявив про "перемогу" попри втрату контролю над власним небом, масовані прильоти, під час яких Іран втрачав безліч військової техніки, атаки на ядерні об’єкти та загибель цілої низки своїх силовиків.

Що відбувається в Ірані

В кінці 2025 року в країні почалася гіперінфляція та знецінилась місцева валюта. На тлі цього почались протести, які влада жорстоко придушувала. У відповідь президент США Дональд Трамп оголосив, що флот ВМС США прямує до Ірану. Він заявив, що сподівається на досягнення угоди, але хоче припинити вбивства протестувальників. Проте бажання досягти угоди заперечує джерело видання.

На думку експертів Ізраїль може скористатись тим, що США рішуче налаштовані на умиротворення Ірану, а ППО цієї країни наразі фрагментоване, а населення дезорієнтоване та частково налаштоване проти влади.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Іран готувався о можливої війни на тлі масових протестів, сотень постраждалих, падіння курсу національної валюти.