Паралімпіада-2026: розклад та результати українців 11 березня

Українські паралижники продовжують боротьбу за медалі

У вівторок, 11 березня, на Паралімпійських іграх у Мілані відбудеться п’ятий ігровий день. Українські спортсмени виступатимуть на змаганнях у лижному спорті.

Що потрібно знати

У 5-й ігровий день Синьо-жовті виступатимуть в одному виді спорту

Українці претендують на медалі у двох дисциплінах

Паралімпійські ігри відбудуться в Італії з 6 по 15 березня 2026 року

"Телеграф" пропонує до вашої уваги розклад та результати українських спортсменів 11 березня на Паралімпійських іграх. Українські паралижники змагатимуться за медалі у перегонах на 10 км.

Розклад та результати українців 11 березня на Паралімпійських іграх в Італії (оновлюється)

13:25 — 🥇Паралижні гонки. 10 км, жінки (спортсменки із порушеннями зору). Романа Лобашева.

13:55 — 🥇Паралижні гонки. 10 км, чоловіки (спортсмени з порушеннями зору). Дмитро Суярко, Ігор Кравчук.

Зазначимо, у суботу, 7 березня, на Паралімпіаді-2026 пройшов перший медальний день, який подарував Україні 6 нагород у біатлоні, включаючи 3 золоті. Наступного дня біатлоністи принесли в скарбничку нашої команди "срібло" та 3 "бронзи".

Нагадаємо, Росія та Білорусь представлені на Паралімпіаді-2026 без обмежень (з прапором та гімном), через що низка країн, включаючи Україну, бойкотували або частково бойкотували церемонію відкриття Паралімпіади-2026.

Перед стартом Ігор пролунав скандал із формою збірної України. Міжнародний паралімпійський комітет заборонив Синьо-жовтим парадне екіпірування, на якому зображено мапу України. Також на Іграх прогримів скандал через патріотичні сережки парабіатлоністки Кононової.