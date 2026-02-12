"Орешник" наготове? Что происходит на полигоне "Капустин Яр"

Над полигоном готовятся закрыть небо

Из-за активности на полигоне "Капустин Яр" 12 февраля в Украине объявляли воздушную тревогу — существует риск применения баллистической ракеты средней дальности "Орешник".

Что нужно знать:

С 16 по 19 февраля над полигоном ожидается закрытие воздушного пространства

Капустин Яр работает с 1946 года, здесь проводили ядерные испытания и тестировали баллистические ракеты

В 2026 году Украина нанесла удар по объекту ракетой "Фламинго"

Мониторинговые каналы сообщают, что активность может наблюдаться неделю — речь идет о возможных тренировках или испытаниях, ведь с 16 по 19 февраля над полигоном "Капустин Яр" ожидается закрытие воздушного пространства. Для Украины это может означать значительно большее количество тревог и риски — пуск может быть осуществлен и во время учений.

Примерная локализация закрытого воздушного пространства

Что известно о Капустин Яр

Ракетный полигон расположен в Астраханской области России и частично охватывает территорию Казахстана. Его эксплуатация продолжается с 1946 года – именно здесь проводились испытания ракетного вооружения. С этой же площадки ранее производились и запуски спутников на околоземную орбиту.

Полигон Капустин Яр на спутниковом снимке

За время существования полигона на его территории было проведено более десяти ядерных испытаний на разных высотах. В последние годы объект использовался для тестирования межконтинентальных баллистических ракет, крылатых ракет и противоспутниковых систем.

В феврале 2026 года стало известно, что Украина нанесла удар по "Капустиному Яру" ракетой "Фламинго". Раньше до полигона долетали дальнобойные дроны. Однако чтобы уничтожить полигон нужен более мощный удар, отмечал глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан. По его словам, нужно в 20 раз больше средств поражения, ведь полигон сравним с городом по площади. При этом часть объектов они все же после украинской атаки восстановить не смогли.

Ранее "Телеграф" показывал, как выглядит село Капустин Яр, что дало название полигону. После его постройки населенный пункт медленно вымирает.